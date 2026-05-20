Polis motosikleti otomobille çarpıştı: 2'si memur 3 yaralı
Antalya'da polis motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.
OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN POLİS MOTOSİKLETİ SAVRULDU
Saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kızıltoprak Mahallesi'nde, polis ekiplerinin kullandığı motosiklet ile Kemal Ü. idaresindeki otomobil çarpıştı.
916 Sokak'ta meydana gelen çarpışmanın etkisiyle polis memurları yola savrulurken otomobil de yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı.
Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2'Sİ POLİS 3 YARALI
Yaralı 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Motosiklet ve otomobil çağrılan çekiciyle bölgeden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)