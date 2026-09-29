Pilot ve kabin ekibinin maaşını düşüreceklerdi: THY yönetiminin aylık maliyeti ortaya çıktı

Türk Hava Yolları yönetiminin pilot ve kabin ekibinin maaşlarını düşürmek için adım attığı öne sürülmüştü. THY yönetimi personellere insan kaynakları aracılığı ile kabul için süre verdi. Yeni düzenlemeyi belirtilen süre içerisinde imzalamayan veya onaylamayan personelin insan kaynakları birimine çağrıldığı ve iş akitlerinin sonlandırılacağı bildirildi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın fon skandalına da adının karıştığını söylediği THY yönetim kurulu üyelerinin milyonlarca lira maaş aldığını açıkladı. Günaydın, pilot ve kabin üyelerine böyle kolayca kapı gösterilmesinin güvenlik açısından da kritik olacağını belirtti.

"YÖNETİMDEKİ 103 KİŞİNİN MALİYETİ 115 MİLYON LİRA"

YENİ Partili Günaydın, fon skandalındaki Serhan Turhan ile ortak Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Şükrü Ecertaş ismine dikkat çekti. Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Ecertaş, THY'de yönetici olarak görev alıyor. THY'deki düzenlemeye karşın yöneticilerin maaş listesi ise dudak uçuklatır. Günaydın, basın açıklamasında şema üzerinden maaşları teker teker açıkladı:

"Türk Hava Yolları tablosuna da şöyle bir bakalım. Melih Şükrü Ecertaş bağımsız yönetim kurulu üyesi, icra komitesi üyesi. Türk Hava Yolları'nın yönetim şemasını gösteriyor. Bu kişi burada icra komitesi üyesi. Hepimizin güvenliği açısından bu çok önemli.

Türk Hava Yolları'nda yönetim kademesinde maaş tablosu: Genel müdür bir kişi, 2 milyon 416 bin lira aylık alıyor. Genel müdür yardımcısının her biri 2 milyon 194 bin TL maaş alıyor, başkanlar 1 milyon 208 bin lira, başkan yardımcıları 845 bin lira. Şu 103 kişinin Türk Hava Yolları'na aylık maliyeti 115 milyon lira.

İçlerinde Melih Şükrü Ecertaş'ın da olduğu bu tabloyu niye koydum biliyor musunuz? Şimdi ayda 115 milyon lirayı götüren bunlar diyorlar ki pilotlara ve kabin amirlerine, kabin memurlarına: 'Sizin maaşınız fazla, maaşınızı düşürüyorum. Derhal imzalayın, imzalamayan da çekip gitsin.'

Yani Türk Hava Yolları'nda pilotların aldıkları paraya şu paraları götürenler göz dikmiş durumda. Bunun uçuş güvenliğine nasıl bir etki yaratacağını önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Dolayısıyla burası son derece önemlidir."

BİLAL ERDOĞAN'IN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Günaydın'ın ismine dikkat çektiği Ecertaş, Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Erdoğan'ın da mezun olduğu Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu.