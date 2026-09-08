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Pendik'te cami deposunda yangın

Pendik'te bir caminin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Pendik'te cami deposunda yangın

Pendik ilçesine bağlı Velibaba Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan Velibaba Yeni Camisi'nin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depo içerisinde yayılmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahelesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı ve daha sonra söndürüldü.

CAMİ DEPOSUNDA YANGIN

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Pendik Cami Yangın
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