Patlayan TIR lastiği faciaya yol açtı: 3'ü çocuk 8 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde ilerleyen TIR'ın patlayan lastiğinin yola savrulmasıyla otomobil ile cip çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

PATLAYAN LASTİK FACİAYA YOL AÇTI

Saat 14.00 sularında Konya-Adana kara yolunda, sürücüsünün adı öğrenilemeyen TIR'ın patlayan lastiği parçalanıp yola savruldu.

O esnada arkadan gelen otomobilin sürücüsü Güler Işık, lastik parçalarına çarpmamak için manevra yaptı. Işık’ın otomobili ile aynı yöne giden Osman Zafer Ulubaş'ın kullandığı 01 BDJ 748 plakalı cip çarpıştı.

Savrulan araçlardan biri takla atarken diğeri bir un fabrikasının bahçesine girdi.

3'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada otomobilin sürücüsü Güler Işık, yanındaki İkranur Işık (6), Yusuf Efe Işık (3), Halime Işık (60), Adnan Toprak Işık (9) ve Serpil Işık (30) ile diğer sürücü Osman Zafer Ulubaş (68) ve yanındaki Selda Ulubaş (64) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından 3'ü çocuk 8 yaralı, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)