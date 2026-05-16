Paşa makamına sivil atamasını sordu: Bakan Güler'den yanıt istedi

Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan'ın tümgeneral statüsündeki makama atanarak MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne getirilmesi sert eleştirilere neden olmuştu.

Konuyu Meclis'e taşıyan CHP İnsan Haklarından Sorunlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanırıkulu, Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli bazı sivil kadrolara askeri rütbelere karşılık gelen statülerin tanınmasının OHAL döneminde getirildiğini hatırlatarak neden hala yürürlükte olduğunu sordu.

PAŞA MAKAMINA SİVİL ATAMASINI SORDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, bu uygulamanın 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayandığını belirterek, söz konusu düzenleme kapsamında ilgili kişilerin askeri sosyal tesislerden, kamu konutlarından ve askeri protokol haklarından yararlanacağının hüküm altına alındığını söyledi.

674 sayılı KHK ile getirilen "sivil kadrolara askeri rütbe karşılığı verilmesi" düzenlemesinin gerekçesinin açıklanması gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, Bakan Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle 10 soru sordu.

BAKAN GÜLER'DEN YANIT İSTEDİ

Tanrıkulu, hazırladığı soru önergesinde Bakan Güler’e şu soruları yöneltti: