Müsavat Dervişoğlu Zikrullah Erdoğan'ın paşa makamına atanmasına sert çıktı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında 33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan'ın tümgeneral rütbesindeki komutanların atandığı MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanmasına sert çıktı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU ZİKRULLAH ERDOĞAN'IN PAŞA MAKAMINA ATANMASINA SERT ÇIKTI

Konuşmasında gençlerin gelecek endişesi yaşadığını ifade eden Dervişoğlu, kuşak kırılması yaşandığını vurgulayarak "Sorumlusu Erdoğan'dır" dedi. Gençler 'sınav kapısında beklerken' atama kararlarında 'adaletsizlik' yapıldığını belirten Dervişoğlu Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan'ın MSB'deki göreve atanmasına gönderme yaptı.

Dervişoğlu şu sözlerle Zikrullah Erdoğan'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'sevgili dayım' diyerek yaptığı paylaşımı da hatırlatarak şunları söyledi:

"18- 34 yaş arası gençler geleceklerinden endişeli. Gözlerimizin önünde bir kuşak kırılıyor. AKP eliyle yok edildiğinin açıkça ifadesidir. Bu gençler AKP iktidarında iş aramış, eğitim almış kuşaktır. Buradan söylüyorum bu gençlerin imkansızlığının sorumlusu doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye her alanda olduğu gibi eğitimde de irtifa kaybediyor. Bu kadar eğitim binası yapıp bu kadar kalitesiz bir eğitim kurmayı nasıl becerdiler acaba?"

"Cumhurbaşkanlığında bulunan raporda gençlerimizin mezun olduktan sonra 3 yıl işsiz kaldığı daha sonrada mezun olduğu bölüm dışında çalıştığı ortaya çıkmıştır. Sınava hazırlanan geçlere 'diploman yetmez, emeğin yetmez. Bir tanıdık, siyasi referans bulacaksın' deniyor. Böyle bir devlet istiyor musunuz? Erdoğan bu Türk gençlerinden 19 Mayıs'ta hiç olmazsa utanmayı becer diyorum.

33 yaşında bir kaymakam, tümgeneral oldu. Bu kişinin memleketi Rize. Atananın soy ismi de Erdoğan. Sosyal medya hesabından 'sevgili dayım' diye atıfta bulunuyor. Birileri sınav kapısında bekliyorken birilerine kapılar açılıyorsa orada adelet yok demektir.

19 Mayıs'ı kutlamak istiyorsak gençlerin önündeki engelleri yıkmak zorundayız."