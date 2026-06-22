Özgür Özel'in yol haritası netleşiyor: Hem mahkeme hem meydan

CHP Lideri Özgür Özel, kurmaylarından oluşan A Takımı ile TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Odası'nda bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddelerini "Görevden alınan il başkanları", "Olağanüstü kurultay için atılacak adımlar" ve "Saha ziyaretleri" oluşturdu. Mahkeme kararıyla makam koltuğuna atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı 23 Haziran'da Grup Toplantısı yapmama kararına karşı Özgür Özel, Meclis'te Grup Toplantısı yapma kararı aldı. Özel'in, bu toplantıda yeni döneme yönelik mesajlar vermesi ve ekonomik sorunları gündeme taşıması bekleniyor.

Toplantıda konuşan Özel, "Atanmışların görevlerinden aldığı seçilmişlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Binaya ihtiyacımız yok, yerimiz halkın yanıdır" diyerek yeni dönemin stratejisini çizdi.

"GÖREVLERİNDEN ALINAN HER BİR ARKADAŞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Özel başkanlığındaki toplantıda, mahkeme kararıyla CHP Genel Merkezi'ne atanan yönetimin gerçekleştirdiği ihraçlar masaya yatırıldı. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre görevlerinden alınan il başkanlarının "Seçilmiş başkanlar" olduğunun altını çizen CHP kurmayları, "Başkanlarımız çalışmaya, partilerini temsil etmeye devam edecek" değerlendirmesini yaptı. Özgür Özel de konuya ilişkin, "Görevlerinden alınan her bir arkadaşımıza sahip çıkacağız. İktidar yürüyüşü, mahkeme kararı ve atanmış yönetim ile kesintiye uğratılan herkesle kol kola yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel ekibi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı ile görevden uzaklaştırılan ve butlan MYK'sı tarafından görevden alınan il başkanlarına yönelik her türlü siyasi ve hukuki mücadeleyi sürdürme kararı aldı. İhraçlara karşı parti içi itiraz mekanizmalarından sonuç alınamaması halinde Özel ve ekibi yargı yoluna başvuracak. Özgür Özel, görevden alınan il başkanlarını kamuoyu önünde "Meşru örgüt temsilcileri" olarak desteklemeye devam edecek. Parti tabanı ve belediye başkanları da görevden alınan il başkanlarını tanımayı sürdürecek.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİNİ MAHKEMELERE TAŞIYACAĞIZ"

A Takımı toplantısında, olağanüstü kurultay için atılacak adımlar da netleşti. CHP Genel Merkezi'nin noter onaylı 833 delege imzasını işleme koymayacağını belirten CHP kurmayları, takvime dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Verilen süre 26 Haziran'da doluyor. Vakit kaybetmeden, olağanüstü kurultay talebini mahkemelere taşıyacağız."

"HALKIN GÜNDEMİNİ KONUŞMAYA VE ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantıda, Özgür Özel'in saha ziyaretlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Özel'in gideceği kentleri haftalık olarak belirleyecek olan kurmaylar, bu ziyaretleri esnaf, pazar yeri ve kıraathanelerde yoğunlaştıracak. Sürecin parti içi bir çekişmeye dönüşmesini engellemek istediklerini vurgulayan bir CHP kurmayı, stratejilerini şu sözlerle özetledi:

"Mahkeme süreçlerinin bizi iç tartışmalara hapsetmesine izin vermeyeceğiz. İktidarın planlarından biri de bu. Buna izin vermeyip, halkın gündemini konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğiz."

"İSTİFALARINI KABUL ETMEDİLER AMA TOPLANTIYA DAVET DE ETMEDİLER"

MYK toplantısı devam ederken, mutlak butlan kararı öncesinin Parti Sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçerek alınan kararları ve gelinen noktayı özetledi. MYK'da "CHP'nin yaşadığı sorunlar" ile "Yeni dönemin yol haritasının" konuşulduğunu belirten Emre, şunları söyledi:

"Bizler CHP'den polis zoruyla çıkartılırken 'Binalar sizin olsun, biz halkla birlikte olacağız' demiştik. Bu kapsamda genel başkanımız hafta sonu birtakım ziyaretler gerçekleştirdi. Halkla inatlaşarak siyaset olmaz. Mutlak butlanla gelenler hiçbir yerde halka buluşamıyor. Mutlak butlan kararı ile göreve gelenler, bir PM toplantısı yapacaklarını ilan etmişlerdi. Bu kapsamda biz, 'PM'den 27 arkadaşımızın istifası ile birlikte karar alamazsınız' demiştik. PM'nin düştüğünün tespiti açısından mahkemeye başvuru da yapacağız. PM'den istifa eden arkadaşlarımızın istifalarını kabul etmediler ama o arkadaşlarımızı yapılacak toplantıya davet de etmediler."

Emre, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Nereden bakarsanız bakın savrulan, yönetemeyen bir olay var ve bu olayın çöktüğünü görüyoruz. İzmir İl Başkanlığımızda dün, çok kötü görüntüler gördük. Bu insanları görevden almanızın hangi insani ve hukuki gerekçeniz var? Bu, CHP'yi parçalama planının bir parçasıdır. Nereden baksanız vicdanlara sığmayan olaylar yaşıyoruz."

"HİÇBİR TOPLANTIDA YENİ PARTİ TARTIŞMALARINI KONUŞMADIK"

Zeynel Emre, kamuoyunda gündeme gelen 'yeni parti' iddialarına ise şu yanıtı verdi:

"Bugüne kadar hiçbir toplantıda yeni parti tartışmalarını konuşmadık. Bizim CHP'de haklarımız var, onları sonuna kadar kullanacağız. Tüm bu süreçleri işleteceğiz. Bu süreçlerin sonunda bu işgal hali devam ederse o zaman elbette farklı yollar ve arayışlar olacaktır."