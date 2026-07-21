Özgür Özel'in parti duyurusunun ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk görüntü

Özgür Özel’in yeni parti kuracaklarını duyurmasının ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki temasıyla ilk görüntüyü verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan süreç kapsamında, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP'ye ataması yapılan Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki Mermerli Salon'da bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nu görüşme öncesi 12 milletvekili karşıladı.

MECLİS'TE YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile gerçekleşen bu görüşmeden önce Meclis çatısı altında bir dizi ziyaret yürüttü. Kurtulmuş, gün içinde ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, sonrasında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı, ardından Yeni Yol grubunu ziyaret etmişti.

ÖZEL YENİ PARTİ KARARINI DUYURMUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesinden önce ise Özgür Özel, beklenen yeni parti açıklamasını kamuoyuyla paylaşmıştı. Teknik işlemlerin halledilmesinin ardından yeni partinin kurulacağını belirten Özel, başka bir partiye geçseler dahi açık ara farkla TBMM'de ana muhalefet konumunu sürdüreceklerini duyurdu.

Özel, yeni partinin kuruluş adımlarını şu ifadelerle açıkladı:

"Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş Parti Meclisimiz, MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz."

İktidar hedefini vurgulayan Özel, "Ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz" dedi.

Yeni parti duyurusunun yanı sıra kritik açıklamalarda da bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu arada o derin devlet dedikleri bir daha geliyor. İşte bu arada 'Bizimle uzlaşacak mı yoksa biz onunla uğraşalım mı?' diyenler tekrar geliyorlar. Açık açık konuşmaya geldim, açık açık. Geliyor diyor ki, geliyor diyor ki sana: 'Ankara merkezli siyaset yap. Otobüsün üstünden in' diyor. 'Ekrem'i bırak' diyor....İşgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine ölümü göze alıp Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol bizim yolumuzdur."