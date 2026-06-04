Özgür Özel ve Devlet Bahçeli bir arada! Koç Holding'in 100. Yıl Töreni'nde dikkat çeken kareler

Vehbi Koç'un kurduğu Koç Topluluğu'nun 100'üncü yılı için Ankara'da bulunan Ato Congresium'da bir resepsiyon düzenlendi. Rahmi Koç ve ailesinin ev sahipliğindeki resepsiyona çok sayıda siyasetçi de katıldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kapıda karşıladı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan da yerini aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel de etkinliğe katılırken Bahçeli, Adan ve Yılmaz ile el sıkışıp görüştü. Özel ve Bahçeli görüşme sonrasında el sıkışarak kısa bir sohbet de gerçekleştirdi.

Özel, Rahmi Koç ve Cevdet Yılmaz'ın birlikte sohbet ettiği görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.