Otoparkta sevişirken basıldılar! Öfkeli kadın her anı yayınladı

İstanbul'da gündüz vakti AVM otoparkında yaşanan olay, görenleri şoke etti. Aracın kapısını açık bırakarak seviştiği iddia edilen ikili, otoparkı kullanan bir kadının dikkatinden kaçmadı. Gördüğü manzara karşısında öfkeden deliye dönen vatandaş, cep telefonu kamerasını açarak aracın yanına koştu ve o anları kaydetmeye başladı.

"OTOPARKTA ARABANIN İÇİNDE S... VAR YA!"

Kamerasıyla çiftin yanına giden kadın, "Geri zekalı mısın sen? Otoparkta arabanın içinde s... var ya! Videolar var, kameralar var!" diyerek duruma müdahale etti. Gördüğü iddia edilen eyleme isyan eden vatandaşın, "Kadını s.. resmen! Ne ayıbı be! Bir de kapıyı açmış yapıyorlar!" ifadelerini kullandı. Basıldıklarını fark eden ikilinin ise o anlarda apar topar toparlanmaya çalışması dikkat çekti.

"BAYAN DÜZELTİYORUM EŞYAMI"

Uygunsuz bir şekilde yakalandıkları iddiasının yarattığı panikle ne yapacağını şaşıran adamın, telaşla kıyafetlerini toparlarken verdiği tepki dikkat çekti. Kamerayı görünce "Bayan, düzeltiyorum eşyamı" diyerek durumu kurtarmaya çalışan şahıs, öfkeli kadının "Ne eşyasından bahsediyorsun?" çıkışı üzerine bu kez "Otelden çıktık" savunmasını yaptı. Ancak bu sözler, vatandaşı sakinleştirmeye yetmedi.

POLİSİ DUYUNCA GAZA BASIP KAÇTILAR

Olayın peşini bırakmayan vatandaş, "İn aşağı, polis gelecek! Burayı ne sandınız siz?" diyerek aracın önünü kesip iddiaların odağındaki çiftin kaçmasını engellemeye çalıştı. Ancak "Polis" lafını duyan ikili, kapıda duran kadının "Arabada s... videosu var" sözlerine aldırış etmeden aracı çalıştırdı. "Duracaksın burada!" bağırışları arasında gaza basan çift, otoparktan hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.