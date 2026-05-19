Otomobile çarpıp takla attılar: Motosiklet kazası kamerada
Hatay'da motosiklet, kavşakta seyir halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kaputa düşerken, motosikletteki yolcu takla atarak asfalt zemine çakıldı. Kaza anı kameraya yansıdı.
OTOMOBİLE YANDAN ÇARPTI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de, 17 Mayıs’ta saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü ve yolcunun bulunduğu motosiklet, kavşağa girdiği sırada seyir halinde olan otomobile yandan çarptı.
TAKLA ATARAK ZEMİNE ÇAKILDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü, otomobilin kaputuna düşerken, arkasındaki yolcu ise takla atarak asfalt zemine çakıldı.
YARALILARA AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ
Kazayı görenler, yaralıların yardımına koştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansta tedavi etti.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)