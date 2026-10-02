Okul tuvaletinde bulunan tabanca müdür yardımcısına ait çıktı

İstanbul-Küçükçekmece'de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı BİLSEM ve MESEM öğrencilerinin eğitim gördüğü okul binasında skandal bir olay yaşandı. Binanın birinci katındaki tuvalette, kapının arkasındaki askıda asılı halde bir tabanca bulundu. İnceleme sonucu silah müdür yardımcısına ait çıktı.

Olay, polis tutanağına göre 26 Eylül'de meydana geldi. Çocuğunu okuldan almak için binaya gelen bir veli, saat 15.50 sıralarında birinci kattaki tuvalete girdi. Kabine giren veli, kapının arkasındaki askıda asılı tabancayı fark etti.

İlk anda silahın oyuncak olabileceğini düşünen veli, dokunduğunda ağırlığını hissedince gerçek olabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine durumu okul yönetimine bildirdi. İhbarın ardından polis ekipleri okula gelirken, veli ile bir okul yöneticisinin olayla ilgili bilgilerine başvuruldu.

TABANCANIN SAHİBİ MÜDÜR YARDIMCISI ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucunda tuvalette bulunan tabancanın aynı okulda görev yapan müdür yardımcısına ait olduğu tespit edildi.

Sözcü'nün haberine göre silahın okul binasına nasıl getirildiği ve öğrencilerin kullandığı bir alanda neden bırakıldığına ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı ve hakkında idari süreç başlatıldı.