Okul çevresinde panik: Silahı çocuklara saklattı

İstanbul Bayrampaşa'da polis ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri sırasında kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalandı. Zanlıların kaçış esnasında yanlarındaki ruhsatsız tabancayı iki çocuğa saklatmaya çalıştıkları tespit edildi.

OKUL ÇEVRESİNDEKİ DENETİMDE BÜYÜK PANİK

Son dönemde okullara yönelik artan saldırıların ardından harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde kapsamlı denetim yaptı.

Denetimler sırasında hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi fark eden ekipler, bu kişileri durdurmak istedi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüphelilerden birinin cebinden şarjör düştü. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler N.L.T. ve C.B. gözaltına alındı.

TABANCAYI ÇOCUKLARA SAKLATTI

Zanlıların kaçış esnasında yere düşürdüğü şarjör üzerine olay yerinde inceleme başlatan polis; N.L.T. ve C.B.'nin tabancayı yanlarında bulunan 12 yaşındaki M.T. ve M.D.'ye teslim ettiğini belirledi. Kaçan çocukların silahı yakındaki çimenlik alana sakladığı saptandı.

İki çocuğu kısa sürede yakalayan ekipler, saklanan tabancayı da buldu. Yetkililer, olayın okul sınırları içinde yaşanmadığını ve okulla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, N.L.T. ve C.B'nin silahı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D'ye (12) saklamaları için verdikleri, çocukların ise kaçarken silahı olay yerine yakın çimenlik alana attıkları belirlenmiş, M.T. ve M.D. kısa süre içerisinde muhafaza altına alınmış, tabanca da çimenlik alanda ele geçirilmiştir. Olay, polis ekiplerimizin çocuk ve gençlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında tespit edilmiş olup, herhangi bir okul içerisinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmemiştir" ifadeleri yer aldı. (DHA)

(DHA)