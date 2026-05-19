Okul katliamı göz göre göre geldi! Polis müdürü baba, oğlunun çantasını arayan müdür yardımcısını sürdürmüş

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, Ayser Çalık Ortaokulu'nu silahlarla bastı.

İsa Aras Mersinli'nin silahlarından çıkan kurşunlar 1 öğretmen ve 10 öğrenciyi hayattan kopardı.

ANNE VE BABA TUTUKLU

Katliamın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras'ın babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli ve annesi öğretmen Pınar Peyman Mersinli tutuklandı.

ÇANTASI ARANIYORDU!

İsa Aras Mersinli'nin katliamdan önce okulda agresif davranışlar sergilediği, kalemle kendisine zarar verdiği ortaya çıktı. Olaydan 1 ay önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alpaslan Yıldırım'ın İsa Aras'ın çantasını her gün aradığı ve okula ondan sonra aldığı öğrenildi.

BABA DEVREYE GİRMİŞ!

Gazeteci Tolga Şardan T24'teki yazısında, İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'nin saldırıdan kısa süre önce oğlunun çantasını her gün kontrol eden müdür yardımcısını gücünü kullanarak sürdürdüğünü iddia etti.

Şardan'ın yazısına göre saldırıyla ilgili müfettiş incelemelerinin sürdüğü ve bazı kamu görevlilerinin -özellikle İsa Aras Mersinli ve ailesiyle ilgili süreçlerin- idari yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Tolga Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Olayla ilgili ciddi bir iddia Ankara’ya emniyet kulislerine kadar ulaşmış durumda.

Şöyle ki; yine olaydan yaklaşık bir ay kadar önce saldırının yaşandığı okuldan beş kişinin tayin edildiği ortaya çıktı. Okuldan tayin edilenler arasında, kanlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin çantasını hemen her gün kontrol eden okulun müdür yardımcısı Alpaslan Yıldırım da vardı.

Ankara’ya ulaşan iddiaya göre, Yıldırım’ın okuldan tayin edilmesi için İsa Aras Mersinli’nin tutuklu babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli devreye girdi!

Baba Mersinli’nin, oğlunun çantasını sürekli kontrol etmesinden dolayı müdür yardımcısı Yıldırım’dan rahatsız olduğu ve görev yerinin değiştirilmesi için Kahramanmaraş Emniyeti’nin üst yönetiminden de destek aldığı bilgisi var.

Kurumsal kimlik görüntüsü altında Kahramanmaraş Milli Eğitimi’ne yapılan bürokratik girişim sonrasında Yıldırım’ın görev yaptığı okuldan tayin edilmesine dikkat çekiliyor.

Hatırlayım; Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, saldırıdan üç gün sonra görevden alındı. Baydur’un görevden el çektirilmesinde bu bürokratik girişimin de izi var kuşkusuz.

Ayrıca baba Mersinli için verilmesi istenilen idari cezada da bu konunun etkili olduğu ifade ediliyor.

Tabii bu iddianın, müfettiş raporunda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak."