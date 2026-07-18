Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınması Serdar Ortaç'ı da etkiledi

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent'in tutuklandığı AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ünlü isim, Babala TV'nin banka hesabına gelen yüklü miktardaki dövizin banka tarafından MASAK'a bildirilmesi üzerine soruşturma kapsamına alındı.

AHBAP soruşturması kapsamında Uğur'un gözaltına alınması, BaBaLa organizasyonlarını da değiştirdi. BaBaLa'nın "Saygı1" konser serisinde yer alacak Serdar Ortaç konuya ilişkin açıklama yaptı.

OĞUZHAN UĞUR'UN GÖZALTINA ALINMASI SERDAR ORTAÇ'I DA ETKİLEDİ

Serdar Ortaç, "Saygı1: Serdar Ortaç" konseptinin yaşanan gelişmeler nedeniyle gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

Ortaç, 4 Ağustos'ta Yenikapı'da hayranlarıyla buluşma planının ise değişmediğini belirtti. Sanatçı, aynı tarih ve aynı mekanda, etkinlikte yer alması planlanan sanatçı dostlarının da katılımıyla bu kez "Serdar Ortaç Konseri" düzenleneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaç, "4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan 'Saygı1' konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan "Saygı 1" konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir.

Ancak 4 Ağustos'ta Yenikapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda, birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla 'Serdar Ortaç Konseri' ile sahnede olacağım.

Tüm sevenlerimi 4 Ağustos'ta Yenikapı'ya bekliyorum.

Sevgi ve saygılarımla

Serdar Ortaç"