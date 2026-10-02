Niğde’de aynı görüntü yeniden ortaya çıktı: İşçiler yine açık kasada taşındı

Niğde’de belediye işçilerinin açık kasalı kamyonette taşındığı görüntülerin temmuz ayında gündeme gelmesinin ardından, bugün de benzer bir görüntü yaşandı. Temmuz ayında kamuoyuna yansıyan olayın ardından Niğde Belediyesi, konuyla ilgili idari inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

TEMMUZ AYINDA DA AYNI GÖRÜNTÜLER GÜNDEME GELMİŞTİ

Temmuz ayında belediye işçilerinin açık kasalı bir kamyonetin kasasında taşındığını gösteren görüntüler tepki çekmişti. Görüntüler üzerine Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla kapsamlı bir idari inceleme başlatıldığı duyurulmuştu.

BUGÜN YİNE AYNI GÖRÜNTÜ

Bugün saat 11.00 sıralarında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü’nden Niğde istikametine ilerleyen bir belediye aracının, Devlet Bahçeli Bulvarı Kavşağı'ndaki görüntüleri yeniden benzer tartışmayı gündeme getirdi.