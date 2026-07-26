Niğde'de işçiler açık kasada taşınmıştı! Görüntüler sonrası inceleme başlatıldı

Niğde Belediyesi, sosyal medya platformlarında ve bazı haber sitelerinde yayılan, belediye işçilerinin açık kasalı bir araçta tehlikeli bir şekilde taşındığı görüntüler üzerine konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan belediye yönetimi, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması için kapsamlı bir idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, personelin taşındığı tarih, güzergah, görevlendirme süreci ve bu kararı veren talimat zincirinin detaylıca incelendiği belirtildi.

"ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İHMAL EDİLEMEZ"

İşçi sağlığı ve can güvenliğine dikkat çekilen açıklamada, hiçbir gerekçenin bu durumu meşrulaştıramayacağı belirtildi. Hizmetin niteliği, aciliyeti veya saha şartları ne olursa olsun, çalışanların hayatını ve insan onurunu riske atacak hiçbir uygulamanın kabul edilemeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu görüntüler görüntüler belediye miz tarafından ciddiyetle ele alınmış taşımanın gerçekleştirildiği tarih, güzergah, görevlendirme süreci ve talimat zincirinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı bir idari inceleme başlatılmıştır.

İnceleme süreci devam ederken belediyemizin tüm birimlerine, bağlı şirketlerine ve hizmet yüklenicilerine çalışanların yolcu taşımaya uygun olmayan açık kasalı araçlarda hiçbir surette taşınmaması yönünde kesin talimat verilmiştir. Çalışanların ulaşımının yalnızca güvenli ve ilgili mevzuata uygun araçlarla gerçekleştirilmesi gerektiği tüm sorumlu birimlere yeniden bildirilmiştir.

Niğde Belediyesi olarak çalışanlarımızın güvenliğini, sağlığını ve insan onurunu korumaya yönelik sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."