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Halk TV Türkiye Nazilli Ticaret Odası seçimlerinde üst araması gerginliği: Taraflar birbirine girdi

Nazilli Ticaret Odası seçimlerinde üst araması gerginliği: Taraflar birbirine girdi

Aydın'da Nazilli Ticaret Odası başkanlık seçiminde taraflar arasında arbede yaşandı. Olaya polis ekipleri müdahale etti.

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Aydın'da Nazilli Ticaret Odası başkanlık seçimi öncesinde iki grup arasında arbede çıktı. Güvenlik önlemleri nedeniyle çıkan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.

ÜST ARAMASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Nazilli Ticaret Odası'nda saat 09.00 sıralarında başlayan oy verme işlemi öncesinde, seçim alanının girişinde görev yapan özel güvenlik ekipleri, odaya gelen üyelerin kimliklerini kontrol edip üst araması yaptı.

Nazilli Ticaret Odası seçimlerinde üst araması gerginliği: Taraflar birbirine girdi - Resim : 1

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OLAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Beyaz Grup tarafından güvenlik uygulamasına tepki gösterilmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grubun destekçileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, bazı oda üyeleri ve başkan adayları da tarafların arasına girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle arbede büyümeden sona erdi. Gerginliğin ardından sandıklarda oy verme işlemi devam etti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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