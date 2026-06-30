NATO yasakları Ankara dışına taştı! Peş peşe tutuklamaların ardından 3 ilde daha eylem yasağı

NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da başlayan "güvenlik önlemleri" en üst seviyeye çıkarıldı. Başkent Ankara’da bir çok yol trafiğe ve ulaşıma kapatılırken, kentte peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında çok sayıda gazeteci ve akademisyenin de bulunduğu isimler tutuklandı.

Öte yandan, bugün İstanbul’da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi esnasında da benzer operasyonlar yürütüldü ve 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Bu gözaltı ve tutuklama dalgasının ardından, zirveye yönelik protestoları engellemek amacıyla yasak kararları Ankara dışındaki şehirlere de taşındı.

3 İLDE DAHA PEŞ PEŞE EYLEM YASAKLARI

Valilikler, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ni protesto etmeye yönelik eylemleri engellemek için peş peşe yasak kararları açıklamaya başladı. Karar gazetesinin haberine göre, bu kapsamda Karabük, Eskişehir ve Mersin’de eylemler tamamen yasaklandı.

KARABÜK VALİLİĞİ’NİN YASAK KARARI

Karabük Valiliği tarafından yayımlanan 26 Haziran tarihli resmi yazıda, il genelinde NATO Zirvesi’ni protesto etme amacı taşıyan tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı açıklandı. Valilik, il genelini kapsayan bu yasağın 1 Temmuz sabah saatlerinden başlayarak 10 Temmuz gece yarısına kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

ESKİŞEHİR VE MERSİN VALİLİKLERİ DE DEVREYE GİRDİ

Yasak kararı alan diğer 2 şehir Eskişehir ve Mersin oldu. Valiliklerden yapılan resmi açıklamalara göre; Eskişehir’de 1-10 Temmuz tarihleri arasında, Mersin’de ise 2-10 Temmuz tarihleri arasında il genelinde her türlü eylem, protesto ve etkinlik yapılması tamamen yasaklandı.