'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' dediği için ihraç edilen teğmenden yeni başarı

Kara Harp Okulu’ndan 2024 yılında mezun olduktan sonra, kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atarak TSK'yı yıprattıkları iddiası ile ihraç edilen 5 teğmen arasında yer alan Serhat Gündar, vücut geliştirme alanında büyük bir uluslararası başarıya imza attı.

Gürcistan’da düzenlenen ve farklı ülkelerden sporcuların katıldığı dünyanın en prestijli vücut geliştirme organizasyonlarından “Georgia NPC (National Physique Committee)” yarışmasında ülkemizi temsil eden Gündar, 2 kategoride birden ikincilik derecesi elde etti.

"BU İMKAN ELİMDEN HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE ALINDI"

Bu başarısının ardından Cumhuriyet gazetesine konuşan Gündar, yaşadıklarını ve motivasyonunu, “Hayatımda sahip olduğum en büyük tutku her zaman vatan sevgisi oldu ve bunun önüne hiçbir zaman, hiçbir şey geçmedi. Çocukluğumdan itibaren tek gayem ülkesine ve bayrağına hizmet eden bir birey olabilmekti. Bunun en güzel yollarından birini Atatürk’ün izinden giderek onun gibi bir subay olabilmekte buldum. Ancak hepinizin bildiği üzere bu imkan, elimden, haksız ve hukuksuz bir şekilde, cebren alındı.” sözleriyle anlattı.

"TEKRAR NASIL BU ÜLKEYİ TEMSİL EDER, NASIL FAYDALI OLURUM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Ordudan ihraç edildikten hemen sonra pes etmediğini ve harbiyeli yıllarında yapmaktan en çok zevk aldığı spor olan vücut geliştirmeye yöneldiğini belirten Serhat Gündar, süreci şöyle aktardı:

Tekrar nasıl bu ülkeyi temsil eder, nasıl faydalı olurum diye düşünürken; harbiyeli yıllarımda yapmaktan en çok zevk aldığım vücut geliştirme aklıma geldi. İhraç edildikten sonraki hafta, nefes almadan, sporcu kariyerimdeki ilk müsabaka planımı yaptım ve işe koyuldum.

"BUNDAN ÇOK DAHA İYİ DERECELERİ ÜLKEM ADINA ALACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

İhracından yalnızca 7 ay sonra ilk müsabakasına çıktığını ve ilk derecesini orada aldığını söyleyen Gündar, bir buçuk yıl içinde uluslararası alanda kazandığı başarıya dair şu ifadeleri kullandı:

İlk derecemi orada aldım. Daha sonra, bugüne kadar ortaya koyduğum harbiyeli azim ve iradesiyle kariyerimi bugünlere kadar taşıdım ve bir buçuk sene içerisinde, Gürcistan’da yapılan dünyanın en prestijli vücut geliştirme organizasyonlarından olan NPC’de, ülkemi temsilen, iki kategoride birden ikincilik derecesi alacak noktaya geldim. Bundan sonra da, bundan çok daha iyi dereceleri ülkem adına alacağıma söz veriyorum. Vücut geliştirme alanında başarılı olmak için en büyük iki motivasyonumdan biri, ülkeme hizmet etme ülküsünde pes etmemekti.

"HEPİMİZİ MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM"

Başarısının arkasındaki ikinci büyük motivasyonun Türk gençliğine örnek teşkil edebilmek olduğunu vurgulayan Gündar, gençlere şu sözlerle seslenerek konuşmasını sonlandırdı: