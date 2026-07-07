Muhittin Böcek hakkında tutukluluğa devam kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" suçlamasıyla açılan davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında tutukluğa devam kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın duruşması Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görüldü.

MUHİTTİN BÖCEK VE OĞLU HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Duruşmada savunması alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, "Hakkımda istinat edilenler suç unsuru değildir. Soruşturma başladığında yurt dışındaydım ve kendi irademle gelerek teslim oldum. Bir yıldır tutukluyum. Hakkımda gerçeği yansıtmayan ifadeler veriyorlar. Babamın nüfuzunu kullanmadım. Babamdan 5 dakika da olsa randevu talep edenlerin bugün hakkımda ifade verdiğini görüyorum." dedi.

Delillerin toplandığı belirten Böcek, "Hakkımdaki iddialar iş, ticaret ve alışverişten ibarettir. Tutuklandığımda oğlum 7 aylıktı, annesi de tutuklanmıştı. Baba olarak bunun manevi yükünü taşıyorum. Tutukluluğumun devamını gerektiren hiçbir unsur kalmadığını düşünüyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise savunmasında sağlık sorunlarına dikkat çekti. Covid-19 geçirdiği dönemde 108 gün yoğun bakımda kaldığını hatırlatan Böcek şunları söyledi:

"Ağır Covid-19 geçirmiş birisiyim. 108 gün yoğun bakımda kaldım. Mahkeme için sağlık raporu almam istendiğinde daha heyet beni çağırmadan, raporun reddedildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Cezaevine girdiğimde 12 ilaç kullanıyordum, şu an bir günde 25 ilaç kullanıyorum. İlaçları yükselten de raporu veren de aynı doktorlar. Vicdanları rahat mı, merak ediyorum. Bu durum beni üzdü ve cezaevinde gizli gizli ağladım."

"Hesabını veremeyeceğim hiçbir işin içinde olmadım. Ben 12 dönüm yerimi devlete bağışladım, okul yapıldı." diyen Böcek son olarak şunları söyledi:

"Bir yıldır ek ifadelerle cezaevinde kalmak istemeyenleri, dost bildiklerimin yanlış yaptığını üzülerek gördüm. Parayla, pulla hiçbir zaman işim olmadı. Tahliyemi istiyorum."

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ayrıca dava 8 Eylül 2026'ya ertelendi.