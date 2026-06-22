Muğla'da eski kaymakam şoförü polis ve ailesi uyuşturucudan tutuklandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde kaymakam şoförü olarak görev yaparken bir süre önce pasif göreve çekilen polis memuru E.Ö. ile anne ve babası, seyahat ettikleri araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında bir operasyona imza attı. Ekipler, daha önce Ortaca Kaymakam şoförlüğü yapan ve yakın zamanda pasif göreve çekilen polis memuru E.Ö’nün kullandığı aracı takibe aldı. Takip neticesinde harekete geçen ekipler, söz konusu aracı Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde durdurdu.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI: ANNE VE BABA DA GÖZALTINDA

Durdurulan araçta emniyet güçleri tarafından yapılan detaylı aramalarda, gizlenmiş halde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anında araçta bulunan polis memuru E.Ö. ile kendisiyle birlikte seyahat eden anne ve babası hemen gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ BİRDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. ile anne ve babası, hakim karşısına çıkarıldı. 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “uyuşturucu madde ticareti ve nakli yapma” suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

MUĞLA VALİLİĞİ İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Muğla Valiliği de harekete geçti. Valilik tarafından olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Tutuklanan polis memuru E.Ö'nün, bu olaydan bir süre önce pasif göreve çekilmiş olduğu belirtildi. (ANKA)