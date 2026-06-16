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MSB duyurdu: İtalyan hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırılacak

Milli Savunma Bakanlığı, İtalya'ya ait bir adet hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırılacağını açıkladı.

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MSB duyurdu: İtalyan hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırılacak

Milli Savunma Bakanlığı, İtalyan hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırılacağını duyurdu.

İTALYAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KONYA'DA KONUŞLANDIRILACAK

MSB, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sisteminin Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır."
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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