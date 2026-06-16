MSB duyurdu: İtalyan hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırılacak
Milli Savunma Bakanlığı, İtalya'ya ait bir adet hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırılacağını açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, İtalyan hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırılacağını duyurdu.
İTALYAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KONYA'DA KONUŞLANDIRILACAK
MSB, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sisteminin Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi