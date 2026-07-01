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Halk TV Türkiye Misafir olarak gittiği evde başından vurulmuştu: Ece Naz'ın ölümünde 3 tutuklama

Misafir olarak gittiği evde başından vurulmuştu: Ece Naz'ın ölümünde 3 tutuklama

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde misafir olarak gittiği evde başından vurulan Ece Naz Macit'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı tutuklandı.

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Misafir olarak gittiği evde başından vurulmuştu: Ece Naz'ın ölümünde 3 tutuklama

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gittiği evde başından vurulan Ece Naz Macit'in şüpheli ölümüyle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alınmıştı.

18 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan S.C.G., Y.O. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİTTİĞİ EVDE BAŞINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz pazartesi günü (29 Haziran 2026) öğle saatlerinde Darıca'ya bağlı Sırasöğütler Mahallesi'ndeki evde arkadaşlarıyla birlikte bulunan Ece Naz Macit, tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Misafir olarak gittiği evde başından vurulmuştu: Ece Naz'ın ölümünde 3 tutuklama - Resim : 1

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Macit, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Macit'in cenazesi, bugün memleketi olan Samsun'da toprağa verildi.

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GENÇ KADININ GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

Başlatılan çalışma kapsamında olay anında evde bulunan arkadaşları S.C.G. (19) ve Y.O. (19) isimli erkekler ile A.A. (17) isimli genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında birbirlerini suçlayan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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