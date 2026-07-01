Misafir olarak gittiği evde başından vurulmuştu: Ece Naz'ın ölümünde 3 tutuklama
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde misafir olarak gittiği evde başından vurulan Ece Naz Macit'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gittiği evde başından vurulan Ece Naz Macit'in şüpheli ölümüyle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alınmıştı.
18 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan S.C.G., Y.O. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GİTTİĞİ EVDE BAŞINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Geçtiğimiz pazartesi günü (29 Haziran 2026) öğle saatlerinde Darıca'ya bağlı Sırasöğütler Mahallesi'ndeki evde arkadaşlarıyla birlikte bulunan Ece Naz Macit, tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Macit, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Macit'in cenazesi, bugün memleketi olan Samsun'da toprağa verildi.
GENÇ KADININ GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARI TUTUKLANDI
Başlatılan çalışma kapsamında olay anında evde bulunan arkadaşları S.C.G. (19) ve Y.O. (19) isimli erkekler ile A.A. (17) isimli genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularında birbirlerini suçlayan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)