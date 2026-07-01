Eşini fuhşa zorlayıp burnunu kesen kocayı döve döve öldürmüşler! Cinayet 19 yıl sonra ortaya çıktı

19 yıllık faili meçhul cinayet dosyasının altından, şiddet ve cinayetle örülü bir olaylar zinciri çıktı. 8 Şubat 2007 tarihinde Aydın Özcan, resmi nikahsız eşi Yıldız Doğan'ı para karşılığı fuhşa zorladı. Doğan'ın bu dayatmayı reddetmesi üzerine Özcan, kadının ellerini ve ayaklarını bağlayarak bıçakla burnunu kesti. Eşini yaralı halde eve kilitleyen ve çocuklarını alarak kaçan Özcan, 2007 yılının ilkbahar aylarında kendi kardeşleri tarafından 'namus saikiyle' öldürülerek Batman Kozluk'taki Şat Deresi'ne atıldı. Cinayetten aylar sonra derede kafatası kırılmış ve sabunlaşmış halde bulunan cesedin kimliği belirlenemedi. 2 Haziran 2026 tarihli Diyarbakır Adli Tıp raporuyla, cesedin kızlarından alınan DNA ile eşleşmesi üzerine olay aydınlatıldı ve bugün düzenlenen operasyonla cinayeti işleyen akrabalardan oluşan 10 kişi gözaltına alındı.

ÖLÜ SANIK YILLARCA ARADI DAVA ZAMANAŞIMINA UĞRADI

Olayın yaşandığı gün Aydın Özcan tarafından burnu kesilerek eve kilitlenen Yıldız Doğan, bulduğu yedek anahtarla kurtularak akrabalarına sığındı ve şikayetçi olmuştu. Savcılık, olaydan üç yıl sonra, 2 Kasım 2010 tarihinde Aydın Özcan hakkında 'yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama' suçundan iddianame düzenledi ve Bakırköy 32. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama başlattı. Ancak kolluk kuvvetleri cinayete kurban gittiği sonradan anlaşılan 'firari' sanığı bulamadı.

Şüphelinin ifadesi alınamadığı için mahkeme, 7 Mayıs 2019 tarihinde zamanaşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Aydın Özcan'ın 2007'den bu yana hiçbir resmi kuruma başvurmadığı ve yakınları tarafından kayıp ihbarı dahi yapılmadığı gerçeği yıllar sonra fark edildi.

CESET 19 YIL FAILİ MEÇHUL DOSYASINDA BEKLETİLDİ

Mahkeme faili ararken, Aydın Özcan'ın cesedi aslında o tarihlerde devletin resmi kayıtlarına girmişti. 5 Haziran 2007 saat 12.00 sıralarında Batman ili Kozluk ilçesi Armutlu köyü Şat Deresi'nde yüzü teşhis edilemeyen bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, 10 Ekim 2007 tarihli raporunda cesedin kafatasında parçalı çökme kırığı bulunduğunu, ölümün suda boğulma sonucu gerçekleştiğini ve 5 Temmuz 2007'deki ölü muayenesinden en az bir ay öncesine dayandığını belgeledi. Soruşturma makamları kimlik tespiti yapamadığı için cinayet dosyasını, 15 Kasım 2023 tarihinde zamanaşımı gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı vererek kapattı.

DİNLEME KARARLARIYLA ÇÖZÜLEN CİNAYET VE 10 GÖZALTI

Dosyanın raftan inmesi, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026'da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasıyla gerçekleşti. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve JASAT ekipleri, etkileşimi olmayan kişiler üzerinden yaptığı analizle cesedin Aydın Özcan'a ait olabileceğini belirledi. Kozluk Cumhuriyet Savcılığı dosyayı yeniden açtı.

10 Nisan 2026'da Yıldız Doğan ile Aydın Özcan'ın ağabeyleri Hilmi Özcan, Hayrettin Özcan, Süleyman Özcan, Mehmet Özcan ve Naci Özcan hakkında kapsamında dinleme kararı alındı. Yıldız Doğan, 20 Nisan 2026'daki ifadesinde; eşinin kendisini fuhuşa zorladığını ağabeylerinin duyduğunu ve Özcan'ın bu sebeple öldürüldüğünü anlattı.

22 Nisan 2026'da Yıldız Doğan'ın dayısı Mehmet Suat Kaya da şüpheli olarak dinlemeye eklendi. Saha çalışmaları ve dinlemeler neticesinde Mücahit Kaya, Emin Özcan, Nuri Özcan ve Emrah Özcan da dosyaya dahil edildi. Bugün düzenlenen operasyonla şüpheliler Hayrettin Özcan, Süleyman Özcan, Mehmet Özcan, Hilmi Özcan, Naci Özcan, Mehmet Suat Kaya, Mücahit Kaya, Emin Özcan, Nuri Özcan ve Emrah Özcan gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK: DNA İNCELEMESİYLE TESPİT EDİLMİŞTİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, süreci bir tebrik mesajıyla duyurdu. Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"Faili meçhul dosyaların aydınlatılması, milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaktadır.

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini bugün Batman’da yaşadık. 2007 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde yeniden ele alınmış ve titiz çalışmalar neticesinde aydınlatılmıştır.

Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın kararlı soruşturması ile JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerimizin sabırlı araştırmaları neticesinde, cesedin 2007 yılından bu yana hiçbir resmî işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan’a ait olduğu DNA incelemesiyle tespit edilmiştir.

Yaklaşık 19 yıl sonra aydınlatılan dosya kapsamında elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış düzenlenmiş ve şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Bu 19 yıllık sır perdesini büyük bir sabır, dikkat ve profesyonellikle aydınlatan Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; üstün gayretlerinden ötürü kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve olayın izini süren JASAT ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum."