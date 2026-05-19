Minare var ama cami yok: Mahallenin sembolü oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi’nde yıllar önce yıkılan camiden geriye kalan tek yapı olan minare, bugün köyün simgesi olarak ayakta tutuluyor. Mahalle sakinlerinin sahip çıktığı minare, hem ziyaretçilerin ilgisini çekiyor hem de geçmişin izlerini yaşatıyor.

Ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle mahalledeki eski caminin 2000 yılında yıkılmasına karar verildi. Ancak köy halkı, caminin minaresinin de yıkılmasına karşı çıktı. Bunun üzerine eski cami kaldırılarak farklı bir noktada yeni cami inşa edilirken, minare yerinde bırakıldı.

SEMBOL OLDU

Mahalle meydanında tek başına yükselen minare, zamanla Hasanpaşa’nın sembolü haline geldi. Özellikle köye gelen ziyaretçiler, camisi olmayan minareyi görünce şaşkınlık yaşarken, mahalle sakinleri de yapının taşıdığı tarihi ve manevi değeri anlatıyor.

Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Hasan Karadeniz, köy halkının 1893 yılında Gürcistan’dan göç ederek bölgeye yerleştiğini belirterek, geçmişte yaşanan acı olayların minareyi daha da anlamlı hale getirdiğini söyledi.

Karadeniz, anlatılanlara göre köyün geçmişte Yunan askerleri tarafından iki kez yakıldığını ifade ederek, “Dedelerimiz buraya geldiğinde birçok yapı yok olmuştu. O dönemden geriye yalnızca bu minare kalmış. Biz de bugün onu köyümüzün hafızası olarak koruyoruz” dedi.

Minarenin bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapıldığını belirten Karadeniz, mahallede düzenlenen etkinliklerde vatandaşların minarenin çevresinde toplandığını söyledi.

Köye gelenlerin en çok “Camisi olmayan minare neden burada?” sorusunu yönelttiğini dile getiren Karadeniz, “Biz de yaşanan tarihi anlatıyoruz. İnsanlar bu mirasın korunmasından memnuniyet duyuyor. Minarenin burada sembolik olarak yaşatılması bizim için çok kıymetli” diye konuştu. (DHA)