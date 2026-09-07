Milyonluk şampiyon adayları görücüye çıkıyor! Sadece teminatı bile 400 bin lira

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yetiştirilen 15 erkek Safkan elit Arap koşu tayı, satış için görücüye çıkıyor. Taylar, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek açık artırmayla yeni sahiplerini arayacak.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, 15 baş erkek Safkan elit Arap koşu tayı, hibrit model üzerinden açık artırmayla satışa sunulacak.

Tayların özelliklerinin yer aldığı katalogların TİGEM Genel Müdürlüğü, TİGEM internet sitesi ve ilgili hipodrom müdürlüklerinden temin edilebileceği belirtildi.

İHALE 22 EYLÜL’DE

İhale, 22 Eylül 2026 Salı günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. Alım-satım ve ihale komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek açık artırmada taylar yeni sahiplerini bulacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor.

İHALEYE KATILIM İÇİN 400 BİN LİRALIK TEMİNAT

İlana göre ihaleye katılacak müşterilerden 400 bin TL geçici teminat alınacak. Bunun yanı sıra katılımcıların tebligat için adres beyanı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi gerekiyor.

Teklif verecek kişilerin ayrıca teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesini sunması şartı bulunuyor. Tüzel kişiler ve yabancı şirketler için de ilgili belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor.

İhaleye internet üzerinden katılmak isteyen müşterilerin, E-Tay Satış Platformu üzerinden sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen süre içerisinde eksiksiz tamamlaması gerekiyor.

Kayıt işlemlerini tamamlayıp TİGEM tarafından onaylanmayan kullanıcıların sisteme erişemeyeceği ve teklif veremeyeceği bildirildi.

SATIŞ MASRAFLARI ALICIYA AİT

İhalede her türlü vergi, ihale karar pulu, sözleşmeye ait damga vergisi, resim, harç ve diğer satış giderlerinin müşteriye ait olacağı açıklandı.

Satışın, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirileceği duyuruldu.