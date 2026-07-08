Milletvekili ve yakınları 90 milyon lira harcadı! Vatandaşa yüzde 246 zamlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ocak-Mayıs 2026 döneminde 592 milletvekilinin sağlık harcamalarını ortaya koydu. Devlet bütçesi, vekillerin tedavi, sağlık malzemesi ve ilaç giderleri için ilk beş ayda toplam 90 milyon 290 bin TL harcadı. Bu tabloya göre bir milletvekilinin payına düşen 5 aylık sağlık gideri 152 bin 516 TL oldu. Ortalama aylık 30 bin 503 TL'ye ulaşan vekil sağlık harcaması, 28 bin 75 TL'lik asgari ücreti 2 bin 428 TL geçti. Böylece bir vekil, 5.4 asgari ücrete denk gelen sağlık harcamasını tamamen Hazine'ye ödetti.

VATANDAŞIN MUAYENE KATILIM PAYINA YÜZDE 246 ZAM

Hazine milletvekillerinin milyonlarca liralık sağlık masrafını üstlenirken, vatandaşlar sağlık sistemindeki eşitsizliklerin bedelini ceplerinden ödemeye devam ediyor. İktidarın son düzenlemesiyle, vatandaşın ödediği muayene katılım paylarına yüzde 246'ya varan zam geldi. Yeni tarife, katılım ücretlerini devlet hastanelerinde 50 TL'ye, eğitim ve araştırma ile üniversite hastanelerinde 90 TL'ye, özel hastanelerde ise 100 TL'ye çıkardı.

İLAÇ VE TEDAVİ BÜTÇESİNDE GEÇEN YILIN YÜZDE 39'UNA ULAŞILDI

Hazine, beş aylık süreçte oluşan toplam faturanın 90 milyon 90 bin TL'sini tedavi ve sağlık malzemesi giderlerine, 200 bin TL'sini ise ilaç giderlerine ayırdı. Geçen yıl milletvekillerinin sağlığına Hazine kasasından çıkan 231 milyon TL'lik faturanın yüzde 39'unu, devlet bu yılın henüz ilk beş ayında harcadı. TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nde Hazine'nin sağladığı bu sınırsız bütçe desteğinden, milletvekillerinin birinci derece yakınları da faydalanıyor.