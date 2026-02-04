Kredi kartı düzenlemesine eğitim ve sağlık ayarı: Çok tepki gelmişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 4 Şubat 2026 tarihli yazısıyla, geçtiğimiz günlerde açıklanan "boşta duran limitlerin azaltılması" ve "gelir teyidi" zorunluluğu gibi düzenlemelerin, eğitim ve sağlık gibi hayati harcamaları olumsuz etkilememesi gerektiğini vurguladı.

DÜZENLEMENİN ÖNE ÇIKAN 3 KRİTİK NOKTASI

Eğitim ve Sağlık İstisnası

Yeni limit düşürme kuralları (750 bin TL üzeri limitlerde %80'e varan azaltım gibi) uygulanırken, eğitim ve sağlık sektörü harcamaları bu limit hesaplamalarının dışında tutulacak.

Kredi kartı limiti neden tartışma yarattı?

Yani bu harcamalar için kullanılan limitler "aktif" kabul edilecek ve dokunulmayacak.

Bankalara 3 Ay Süre

Bankaların bu ayrımı yapabilmesi, dijital kanallar üzerinden gelir belgesi teyit süreçlerini kurması ve sistemsel altyapılarını bu muafiyete uygun hale getirmesi için 3 ay süre tanındı.

Gelir Teyidi Kolaylığı

Müşteri mağduriyetini önlemek amacıyla, gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin dijitalleşmesi hızlandırılacak.

Durum Uygulama Toplam Limit < 400 Bin TL Herhangi bir limit azaltımı veya kısıtlama uygulanmıyor. Toplam Limit > 400 Bin TL Kullanılmayan (boşta duran) limitler kademeli olarak düşürülüyor. Eğitim & Sağlık Harcaması Limit ne olursa olsun, bu harcamalar için ayrılan pay korunuyor. Yeni Kart / Limit Artışı Belgelenebilir gelir teyidi artık kesin şart.

BDDK, finansal istikrarı sağlama gerekçesiyle hazırladığı dev makroihtiyati paketini, 30 Ocak 2026'da Cuma gecesi 23.57’yi gösterdiğinde açıklamıştı. Bu paketle sadece kart limitleri değil; konut kredileri, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılması ve kredili mevduat hesapları (KMH) da yeniden düzenlenmişti.

"LİMİT BUDAMA" DÜZENLEMESİ NEYDİ?

Düzenlemenin en çok tartışılan ve vatandaşın tepkisini çeken maddesi, "kullanılmayan limitlerin zorunlu olarak azaltılması" olmuştu. BDDK o dönemde şu kuralları ilan etmişti:

400 Bin TL - 750 Bin TL Arası Limitler:

Kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemdeki miktarının yüzde 50'si kadar azaltıldı.

750 Bin TL Üzeri Limitler:

Kullanılmayan limitler yüzde 80 oranında budandı.

Bankalara bu "budama" işlemini tamamlamaları için 15 Şubat'a kadar süre verilmişti.

GELİR İSPATI ARTIK "SÖZLÜ" DEĞİL

Hatırlanacağı üzere, bu düzenlemeyle birlikte kart limitlerinin belirlenmesinde "beyan" dönemi sona ermişti. Yeni kartlarda veya limit artışlarında:

İlk yıl için gelirin en fazla 2 katı,

İkinci yıldan sonra gelirin en fazla 4 katı kuralı, sadece "geliri ispata elverişli belgeler" (maaş bordrosu, vergi levhası vb.) ile uygulanmaya başlanmıştı.

TEPKİLER VE "YASA DIŞI BAHİS" GEREKÇESİ

BDDK, bu sert önlemleri savunurken ilginç bir gerekçe öne sürmüştü: "Yasa dışı bahisle mücadele." Kurum, kullanılmayan yüksek limitlerin dolandırıcılık ve yasa dışı para trafiğinde kullanılabileceğini iddia etmişti.

Ancak piyasa ve uzmanlar bu gerekçeye ikna olmamış, şu eleştiriler yükselmişti:

Acil Durum Freni:

"Limit, sadece harcamak için değil; acil sağlık sorunu veya okul taksiti gibi beklenmedik durumlar için bir emniyet supabıdır."

Tüketim Çılgınlığı:

"Limitim düşmesin" diyen vatandaşın 15 Şubat'a kadar ihtiyacı olmasa da alışveriş yapabileceği ve bunun enflasyonla mücadeleye zarar vereceği uyarısı yapılmıştı.

Nakit Sorunu:

Limitleri budanan kişilerin, acil nakit ihtiyaçları için sistem dışı (tefeci vb.) kanallara kayabileceği tehlikesine işaret edilmişti.

VE BUGÜN: "GERİ ADIM" MI, "ESNEME" Mİ?

Geçtiğimiz aylarda yaşanan bu yoğun tartışmaların ardından, BDDK bugün bankalara gönderdiği talimatla aslında o dönem yapılan eleştirilerin haklılığını bir anlamda kabul etmiş oldu. Eğitim ve sağlık harcamalarının limit kısıtlamasından muaf tutulması, "acil durum aracı olan kredi kartının" fonksiyonunu iade etme çabası olarak görülüyor.