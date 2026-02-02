Kredi kartı limiti neden tartışma yarattı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iç talebi baskılamak amacıyla kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemeye gitti. Karara göre, toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan tüketicilerin kullanılmayan limit kısımları, %50 ile %80 arasında değişen oranlarda kısıtlanacak. Limiti 400 bin lira ve üzeri olan kullanıcılara yüzde 50 kısıtlama getirilirken, 700 bin TL üzeri için yüzde 80'lik bir kısıtlamaya gidildi.

GELİR BEYANINA GÖRE LİMİT DÖNEMİ

Düzenleme sadece mevcut limitleri değil, yeni başvuruları da kapsıyor:

GELİR İSPATI ŞARTI: Yeni kart başvurularında bankalar artık aylık veya yıllık ortalama gelir ispatı istemek zorunda olacak.

BELİRSİZLİK HAKİM: Hangi bankanın limiti ne zaman ve hangi kriterle düşüreceği konusundaki gri alanlar, tüketicide tedirginlik yaratıyor.

"LİMİTLER SORUNUN TEMELİ DEĞİL, EKONOMİK SIKIŞMANIN SONUCUDUR"

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, limitlerin sorunun kaynağı olmadığını, mevcut ekonomik sıkışmışlığın bir sonucu olduğunu vurguladı. Ölmez, aynı toplam limite sahip tüketicilerin kullanım zamanına göre çok farklı oranlarda limit kaybına uğrayabildiğine ve hangi tarihin esas alınacağı konusundaki belirsizliğe dikkat çekti.

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise sorumluluğu bankalara yükleyerek şunları kaydetti:

“Geliri aşan harcamanın birincil sorumlusu bankadır. Limit düşürme adımı mantıklı çünkü yüksek limitler bankacılık sektörünün kredi tanımlama hacmini daraltıyor. Yapılandırma ise aylık yüzde 3.08 faiz nedeniyle yurttaşı gerçek anlamda korumuyor.”

"SOSYAL KORUMA SÖYLEMİ İLE FİİLİ ETKİ ARASINDA KOPUKLUK VAR"

Ekonomist Arda Tunca, düzenlemenin hedef kitlesinin darlığını eleştirerek şu soruyu sordu: “Hedef kitlesi bu kadar dar olan bir düzenlemenin, sistemik bir sorun çözüyormuş gibi sunulmasının iktisadi gerekçesi ne olabilir”. Tunca, orta-üst gelir grubunda geri ödeme sorunu zaten yokken, alt gelir grubunun ödeme güçlüğünün görmezden gelindiğini savunarak; “Sosyal koruma söylemi ile uygulamanın fiili etkisi arasında açık bir kopukluk var” eleştirisini yöneltti.

TURİZM VE EĞİTİM SEKTÖRÜNDE LİMİT ALARMI

Limit kısıtlaması, taksitli alışverişin can damarı olan sektörlerde büyük tepkiyle karşılandı:

TURİZM: TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Hamit Kuk, “İleriye dönük alışverişler için müşteri önceliklerini değiştirmek zorunda kalabilir. Bu da iç pazardaki talepleri olumsuz etkileyebilir. Taksitli alışveriş olanağı ile tatil satın alacak tatilci limite takılabilir” uyarısında bulundu.

ACENTELER: Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği Başkanı Mehmet Gem, kararın sektörle istişare edilmeden alınmasına tepki göstererek; “Kültür ve diğer segmentler iş yapamaz hale gelir. Daha fazla turizm gelirine ihtiyacın duyulduğu bir zamanda sektörlerin durumu hakkında istişare etmeden böyle bir kararın alınması Türk turizmine büyük darbe” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE TİCARET: Birleşik Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, limit kısıtlamalarının esnafın ve toptan ticaretin işleyişini zorlaştırabileceğine dikkat çekerken; Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, yüksek ücretli okullarda kayıt zorlukları oluşabileceğine işaret etti.