Meteoroloji yağış takvimini açıkladı: Çok kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre beklenen sağanak yağış koşusu başladı. Günlük ve haftalık yağış takviminde gün içinde nispeten daha dar bir alanda etkili olacak sağanak, cumartesi günü zirve yapacak. Sıcaklıklar ise daha önceden tahmin edildiği gibi batı ve iç kesimlerden başlayarak düşüş gösterecek.

METEOROLOJİ YAĞIŞ TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Meteoroloji verileri bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını gösterdi. Açıklanan yağış takviminde; gün içinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, Meteoroloji olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yarın ise Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Cuma günü ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı bölgelerde sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR!

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük tahmine göre cumartesi günü yağış alanı genişleyecek ve özellikle kuzeybatı kesimlerde çok kuvvetli sağanak etkili olacak.

Pazar günü de kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.

Pazartesi günü yağışlar kuzey kesimlerde etkisini sürdürürken, salı günü kuzey bölgelerde daha dar alanda görülecek. Çarşamba günü de kuzey kesimlerde yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’in batısının açıklarında fırtına; Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7, açıkları yer yer 8 ; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5, batısı akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 3,0 m, Batı Karadeniz’in açıkları 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege'nin güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’de yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.