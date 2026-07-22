İstanbul dahil çok sayıda ilde sıcaklık bir kez daha fırlayacak: Kuvvetli sağanak fragmanı yaşatacak
İstanbul dahil çok sayıda ilde bugün sıcaklık öğle saatleri itibarıyla bir kez daha fırlayacak. Megakent 34 dereceyi görürken güney hattı 44 dereceyi bulacak. Kuvvetli sağanak sıcaklıkları düşürüp yayılmadan önce bugün fragmanı yaşatacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre, İstanbul dahil olmak üzere çok sayıda ilde kavurucu sıcaklar etkili olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakları düşürmesi beklenen kuvvetli yağış dalgası ise bugün yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğusunda ön etkisini gösterecek. Yurdun güneyi ise en yüksek sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü saatleri yaşayacak. Antalya 44 derece ile günün en sıcak ili olacak.
İSTANBUL DAHİL ÇOK SAYIDA İLDE SICAKLIK BİR KEZ DAHA FIRLAYACAK
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık değerlerinde gün içinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken termometreler Antalya'da 44, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 41, Mardin ve Siirt'te 39, Manisa'da 40, Adana'da 37, Bursa 36 ve İstanbul'da 34 dereceyi gösterecek.
Yarın sıcaklıkları düşürecek ve yağış bırakacak hava dalgasından önce son aşırı sıcaklık artışı yaşanacak.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
KUVVETLİ SAĞANAK FRAGMANI YAŞATACAK
Mevsim normalleri üzerindeki sıcakların yarın batıdan başlayarak düşmesi ve yer yer mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken beraberinde başta kuzey kesimler olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Beklenen yağışların fragmanı ise bugün Trakya ile yurdun kuzeydoğusunda yaşanacak. Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken uzmanlar sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların hazırlıklı ve dikkatli olmasını istedi.
Yağşların akşam saatlerinde İstanbul'da da etkili olması bekleniyor.
Öte yandan yurdun kuzeydoğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu gökyüzü beklenirken Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor.
BURSA °C, 36°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 36°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Batısı parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı ile Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 3,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege'nin güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinden sonra batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’de yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.