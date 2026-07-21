Son Dakika | Kavurucu sıcaklıklar bıktırmışken İstanbul'a sağanak geliyor! 4 derece birden düşecek

İstanbul'da son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklıklar bıktırmışken İstanbulluları yarın sağanak yağış karşılayacak. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerini paylaşarak kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren İstanbul genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği öngörülüyor.

YAĞIŞLAR AVRUPA YAKASI'NDAN GİRİŞ YAPACAK

Yapılan tahminlere göre yağışlar, Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra ilk olarak Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece) etkisini gösterecek. Akşam saatlerinden itibaren ise yağışların il genelinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 23-26 Temmuz tarihleri arasında da il genelinde yerel olarak etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

POYRAZ SERT ESECEK: RÜZGARIN HIZI 60 KM/S'YE ULAŞABİLİR

Yağışla birlikte rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği bildirildi. Cumartesi günü ise rüzgar hızının kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

4 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında Perşembe gününden itibaren belirgin bir düşüş yaşanacak. Sıcaklıkların hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği öngörülüyor.

VALİLİKTEN "AKSAKLIKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

Uyarıda; sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.