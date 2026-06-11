Meteoroloji tehlike hattını işaretledi: Fırtına kopacak kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu raporundaki değerlendirmelere göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sıcaklıklar mevcut seyrini korurken, belirli bölgeler için gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

FIRTINA KOPACAK KUVVETLİ YAĞACAK

Hava tahmin raporunda yer alan meteorolojik uyarılara göre belirli bölgelerde beklenen hava hareketleri şu şekildedir:

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ TEHLİKE HATTINI İŞARETLEDİ

Yayınlanan hava tahminlerine göre yağış ve rüzgarın etkili olacağı alanlar haritada açıkça işaretlenirken saat saat havanın değişeceği görüldü.

Özellikle öğle saatlerinde; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda "kuvvetli yağış" bekleniyor.

Aynı saatlerde güneydoğu kesiminde ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen saatte 40 ila 60 kilometre hızdaki "kuvvetli fırtına" beklentisini ortaya koydu.

Batı Karadeniz'de de Sinop ve Kastamonu’nun iç kesimleri ile Karabük’ün güneyi de yağış beklenen yerler arasında yer aldı.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)

ÇANAKKALE °C: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)

EDİRNE °C: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

İSTANBUL °C: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)

EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)

DENİZLİ °C: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)

İZMİR °C: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)

MUĞLA °C: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ANTALYA °C: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

BURDUR °C: 30°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

HATAY °C: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu)

ESKİŞEHİR °C: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu)

KONYA °C: 29°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

NEVŞEHİR °C: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu)

BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)

BOLU °C: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)

KASTAMONU °C: 27°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ZONGULDAK °C: 24°C (Parçalı ve az bulutlu)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C: 31°C (Parçalı ve çok bulutlu)

RİZE °C: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

SAMSUN °C: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu)

TRABZON °C: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C: 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor)



KARS °C: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor)



MALATYA °C: 32°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

VAN °C: 26°C (Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)

MARDİN °C: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

SİİRT °C: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)

ŞANLIURFA °C: 36°C (Parçalı ve az bulutlu)