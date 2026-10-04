Meteoroloji saatini açıkladı: Gökyüzü delinecek, yağmur şakır şakır yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 4 Ekim Pazar hava durumu raporuna göre, 28 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenirken, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege’de ise rüzgarın 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

TAM 28 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağış beklenen 28 il şöyle:

Muğla, Denizli, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Erzincan, Dersim, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Antep, Kilis, Mardin, Siirt, Urfa ve Şırnak.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE’DE RÜZGAR SERT ESECEK

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI DA YAPTI

MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTEP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

URFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı