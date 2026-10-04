Meteoroloji saatini açıkladı: Gökyüzü delinecek, yağmur şakır şakır yağacak
Meteoroloji 4 Ekim raporunu açıklayarak 28 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Öğle saatlerinden itibaren bastırması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları düşerken Marmara ve Ege'de rüzgar saatte 60 kilometreye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 4 Ekim Pazar hava durumu raporuna göre, 28 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenirken, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege’de ise rüzgarın 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.
TAM 28 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yağış beklenen 28 il şöyle:
Muğla, Denizli, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Erzincan, Dersim, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Antep, Kilis, Mardin, Siirt, Urfa ve Şırnak.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KUZEY EGE’DE RÜZGAR SERT ESECEK
Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI DA YAPTI
MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
URFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı