AKOM İstanbul için müjde dolu hava durumunu duyurdu! Yağmur sonrası güneş yüzünü gösterecek

İstanbul'da hava durumu için AKOM'un yayımladığı tahmin raporu belli oldu. Kentte bugün yağışlı hava etkisini gösterirken, önümüzdeki günlerde İstanbulluları daha açık ve ılık bir hava bekliyor.

AKOM'un 2 Ekim Cuma günü için hazırladığı tahmine göre İstanbul'da gün boyunca yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde 14 derece civarında seyredecek sıcaklığın öğle saatlerinde 18 dereceye yükselmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 derece, gece saatlerinde 14 derece olacak.

İSTANBUL'DA BUGÜN SAĞANAK ALARMI

Tahminlere göre rüzgarın poyrazdan fırtına şeklinde 40-75 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.

AKOM, ilerleyen saatlerde yağışla birlikte rüzgarın il genelinde etkisini artıracağını bildirdi. Özellikle 20.00'ye kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi.

HAFTA SONUNDAN SONRA HAVA AÇIYOR

AKOM'un haftalık tahmin raporu ise İstanbullular için daha güzel bir tablo ortaya koyuyor.

3 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde yağmur beklenirken, sıcaklığın 15 ila 20 derece arasında olması tahmin ediliyor.

4 Ekim Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava sona eriyor. Pazar günü parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların 14 ila 22 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

5 Ekim Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, 15-22 derece

6 Ekim Salı: Parçalı ve az bulutlu, 14-23 derece

7 Ekim Çarşamba: Az bulutlu ve açık, 14-24 derece

8 Ekim Perşembe: Az bulutlu ve açık, 14-23 derece

Rapora göre hafta başından itibaren İstanbul'da yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların da kademeli olarak yükselmesiyle birlikte özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.