Meteoroloji belki de eylülün en sakin gününü duyurdu! Sadece 6 ilde aralıklı sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 25 Eylül tahmini, ülkenin büyük bölümünde sakin bir güne işaret ediyor. Marmara ve Ege’de güneşli başlayan hava zamanla parçalı bulutlu olacak; iç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak. Sağanak ise Karadeniz’in bazı kesimlerinde olacak. Hatay kıyılarında yağış sabah saatlerinde, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde ise öğleden sonra bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.

Rüzgârın çoğunlukla kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara

Bölgede hava az bulutlu ve açık başlayacak, zamanla parçalı bulutlu olacak. Günün en yüksek sıcaklığı Bursa ve İstanbul’da 23, Çanakkale ve Kırklareli’nde 24 derece.

Ege

Az bulutlu ve açık havanın akşam saatlerinden sonra yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor. Sıcaklık Afyonkarahisar’da 21, İzmir ve Manisa’da 26, Uşak’ta 22 derece olacak.

Akdeniz

Bölgede parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Hatay’ın kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık Adana’da 31, Antalya’da 28, Hatay’da 30, Isparta’da 25 derece.

İç Anadolu

Bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık Ankara’da 20, Eskişehir’de 22, Konya’da 23, Nevşehir’de 21 dereceye çıkacak.

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık Bolu’da 21, Düzce ve Zonguldak’ta 22, Sinop’ta 24 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz

Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklık Amasya ve Trabzon’da 21, Rize’de 22, Samsun’da 20 derece olacak.

Doğu Anadolu

Bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık Erzurum’da 26, Kars’ta 25, Malatya’da 28, Van’da 24 derece.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık Diyarbakır’da 33, Mardin’de 30, Siirt ve Şanlıurfa’da 32 derece olacak.