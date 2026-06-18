Meclis'te tansiyon yükseldi! DEM Parti ile İYİ Parti arasında 'Öcalan' tartışması

Meclis Genel Kurulu’nda kanun teklifi görüşmeleri başlamadan önce İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında "Öcalan" tartışması çıktı. Karşılıklı ağır suçlamaların havada uçuştuğu genel kurulda, oturuma ara verilmek zorunda kalındı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşülmesi beklenen oturumun hemen öncesinde, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan nedeniyle tartışma çıktı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un konuşması, salondaki fitili ateşledi. Türk tarihinden örnekler vererek küresel güçlerin yerli iş birlikçilerle oyun kurduğunu ifade eden Uz, PKK’yı "son taşeron" olarak nitelendirdi.

İYİ Partili Uz, PKK'nın geçmişteki katliamlarına değinerek, Öcalan'ın "barışın muhatabı" ya da "kurucu önderi" olamayacağını söyledi. Bu sözlere DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, "Bunun kararını siz veremezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Uz, "Bu sıfatları verenler, pazarlamaya çalışanlar bilmelidir ki bu milletin hafızası mezar taşlarından daha sağlamdır. Bu örgüt Kürt'ün katilidir, Türk'ün, Arap'ın, Zaza'nın bu coğrafyada yaşayan her halkın katilidir" dedi.

Bunun üzerine DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Uz’a "Sahadan haberiniz yok sizin. Sahaya inin, sahaya, bakın saha süreçle ilgili ne diyor" diye karşılık verdi.

"KAN VE ÖLÜM" SUÇLAMALARI

İYİ Partili Uz’un, Öcalan'ın Kürt vatandaşların temsilcisi gibi gösterilmesinin bu millete yapılacak en büyük ihanet olduğunu söylemesi üzerine sesler yükseldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıdvan Uz şöyle konuştu:

"Sanki devlet kırk yılı aşkın acının ardından terör örgütüne ve onun elebaşına siyasi meşruiyet borçluymuş gibi bir hava oluşturmaktadır. Teröre taviz barış getirmez, yalnızca yeni talepler, yeni tehditler ortaya çıkarır. Barış istiyorsak önce devleti devlet gibi, hukuku hukuk gibi, ihaneti ihanet gibi, terörü de terör gibi adlandıracağız. Biz biyografi çalışıyoruz."

Bu sözlere sert tepki gösteren DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, İYİ Partili vekillerin biyografi değil, ölüm ve kan çalıştığını, kandan ve cenazelerden beslendiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Biyografi değil, siz ölüm çalışıyorsunuz ölüm, kan çalışıyorsunuz, kandan besleniyorsunuz, ölümden besleniyorsunuz. Ölüm gelsin istiyorsunuz değil mi siz? Kan gelsin, kan dökülsün istiyorsunuz, cenazeler gelsin istiyorsunuz."

DEM Partili Onur Düşünmez ise İYİ Parti sıralarına hitaben, kendilerine rağmen bu ülkeye barışı getireceklerini savundu.

"DEVLETE BAŞKALDIRMANIN CEZASI İDAMDIR"

Rıdvan Uz’un, devlete başkaldırmanın cezasının dünya tarihinde de İslam dininde de idam ve kısas olduğunu belirtmesi salondaki tansiyonu zirveye çıkardı.

DEM Partili Onur Düşünmez bu sözlere, cenazeler gelmiyor diye savaş çığırtkanlığı yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi ve dinin bu duruma perde edilmemesi gerektiğini savundu.

"BARIŞ ELÇİSİ" SÖZLERİNİN ARDINDAN ARA VERİLDİ

Söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, kürsüden yapılan konuşmayı "saldırgan ve ciddiyetsiz" olarak tanımlayarak sert eleştirilerde bulundu.

Meclis kürsüsünde hakaretamiz sözlerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Temelli, bu ülkenin barış elçisinin Öcalan olduğunu iddia ederek, "Bu ülkenin barış elçisi Öcalan'dır. Bunu o kafalarına çok iyi kazısınlar. O barış için attığı adım sayesinde bugün çocuklarınız ölmüyorsa buna minnet duyulur ancak. Buradan kalkıp da o yoksul çocukların bedeni üzerinden siyaset yapmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Temelli’nin ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Parti sıralarına sert sözlerle yüklendi.

Öcalan'a "barış elçisi" denilmesini kesin bir dille reddeden Çömez, "Teröristbaşı olan Abdullah Öcalan bu ülkede 50 bin kişiyi katletmiş bir terör örgütünün elebaşıdır, çocuk katilidir, bebek katilidir. Dağdan aldığınız üslupla konuşuyorsunuz. Belki Kandil Dağı'nda bu üslup kabul edilebilir, burası parlamento, yüce milletin çatısıdır. Hiçbiriniz dağdaki üslupla konuşamazsınız" diye konuştu.

Karşılıklı bağrışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oturuma 5 dakika ara verdi. (ANKA)