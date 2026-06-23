Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda tepki çeken olay: Gizlice fotoğraf çekerken yakalandı

Şişli Mecidiyeköy Metrobüs istasyonu'nda meydana gelen olay tepki çekti. Bir şahıs, bir kadının fotoğrafını gizlice çekmeye çalıştığı sırada durumu fark eden vatandaşlar müdahale etti.

ŞÜPHELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Şişli'de saat 15.30 sularında yaşanan olayda iddiaya göre; Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nda bir kişi, bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Şüpheli kişinin dikkat çeken hal ve tavırları üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek, şüpheli şahsı yakaladı. Olay yerinde yaşanan arbedenin ardından şüpheli şahıs olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

''BÜTÜN GÜN BENİM FOTOĞRAFLARIMI ÇEKMİŞSİN"

Polis tarafından şüphelinin telefonunda yapılan incelemede kadının fotoğraflarına rastlandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise "Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin" sözleriyle şüpheliye bağırarak tepki gösterdi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşananların ardından fotoğrafı çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. ( DHA)