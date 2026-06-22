İstiklal Caddesi'nde ortalık karıştı: Japon yayıncıya taciz canlı yayına yansıdı

İstanbul sokaklarında yaptığı canlı yayınlarla takipçilerine şehri tanıtan Japon yayıncı Nanatty, çekim sırasında beklenmedik bir olay yaşadı.

İstiklal Caddesi'nde yayın esnasında bir şahsın sözlü tacizine ve rahatsız edici davranışlarına maruz kalan yayıncıya, durumu fark eden çevredeki esnaf destek oldu. Esnafın duruma tepki göstermesiyle tartışma çıktı.

ESNAF DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Esnafın yaptığı sözlü uyarının ardından çevredekileri rahatsız eden kişi ile mahalle esnafı arasında sözlü tartışma yaşandı. Gerginliğin artması üzerine araya giren Japon yayıncı Nanatty, tarafları yatıştırmak için devreye girdi. Yayıncının sağduyulu yaklaşımı sayesinde olay büyümeden kontrol altına alınırken, şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.

"BU ÜLKEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılıp geniş yankı uyandırmasının ardından Nanatty, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yaşanan olumsuz deneyime rağmen Türkiye’ye duyduğu sevgiyi vurgulayan yayıncı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu benim. Türk halkını çok seviyorum! Bu ülkeyi de çok seviyorum, bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum. Çünkü siz gülümsediğinizde ben de mutlu oluyorum, kedicikler de mutlu oluyordur!”