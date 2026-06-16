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Halk TV Türkiye Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı

Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı

Tutuklu Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.

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Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.

Sanver yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunuyordu.

TUTUKLULUĞU DERNEKTE KRİZ YARATMIŞTI

Can Holding soruşturması kapsamında Sanver'in tutuklanması, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde yönetim krizine yol açmıştı.

Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı - Resim : 1

Başkanın görevini yapamaması sebebiyle tüzükte belirlenen sürede genel kurul toplanamayınca, dernek üyesi Ali Rıza Aral konuyu yargıya taşıdı. Aral, yönetim boşluğunun doldurulması için derneğe kayyum atanmasını talep etti.

Talebi inceleyen İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi, derneğe geçici süreyle kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dernek yönetimi ise yaptığı açıklamada kayyum iddialarını geri çevirerek, mahkeme kararının sadece geçici bir tedbir olduğunu savundu.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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