İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi.

Sanver yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunuyordu.

TUTUKLULUĞU DERNEKTE KRİZ YARATMIŞTI

Can Holding soruşturması kapsamında Sanver'in tutuklanması, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nde yönetim krizine yol açmıştı.

Başkanın görevini yapamaması sebebiyle tüzükte belirlenen sürede genel kurul toplanamayınca, dernek üyesi Ali Rıza Aral konuyu yargıya taşıdı. Aral, yönetim boşluğunun doldurulması için derneğe kayyum atanmasını talep etti.

Talebi inceleyen İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi, derneğe geçici süreyle kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dernek yönetimi ise yaptığı açıklamada kayyum iddialarını geri çevirerek, mahkeme kararının sadece geçici bir tedbir olduğunu savundu.