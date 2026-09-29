Marmaris Belediyesi soruşturmasında tutuklu kalmadı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bu işlemler üzerinden maddi menfaat sağlandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'nde arama gerçekleştirmişti. Operasyonun ardından aralarında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H'nin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞ, 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'nde arama gerçekleştirdi. Operasyonun ardından aralarında dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H'nin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi, savcılık ifadelerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakıldı.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P. ile mühendisler T.D. ve V.Ç. tutuklandı. Soruşturma kapsamında muhasebeci F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞKAN YARDIMCISI ÖZGÜR HAN 9 TEMMUZ'DA TAHLİYE EDİLDİ

Marmaris'teki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet soruşturması kapsamında yargılama süreci devam ederken, 9 Temmuz 2026 tarihinde Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han tahliye edildi. Davada gelinen son aşamada, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanıkların tamamının tahliye edildiği öğrenildi. Böylece Marmaris Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı. Soruşturma ve davaya konu iddialarla ilgili yargı süreci ise devam ediyor.

AA