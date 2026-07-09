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Halk TV Türkiye Marketten bebek maması çalan iki kadın tutuklandı

Marketten bebek maması çalan iki kadın tutuklandı

Tekirdağ'da zincir marketlerden yaklaşık 20 bin lira değerinde bebek maması çaldıkları belirlenen iki kadın tutuklandı. Tutuklanan 2 şüpheli, mamaları yemek için çaldıklarını söyledi.

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Marketten bebek maması çalan iki kadın tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki zincir marketlerden 20 bin liralık bebek maması çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen Damla K. ve Yonca G. tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerin 4 farklı şubesinde gerçekleşen bebek maması hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iki kadının müşteri gibi girdikleri marketlerde raflardaki bebek mamalarını çantalarına koyarak ödeme yapmadan dışarı çıktıklarını, ardından kendilerini bekleyen araca binerek bölgeden ayrıldıklarını belirledi.

Marketten bebek maması çalan iki kadın tutuklandı - Resim : 1

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin Damla K., Yonca G. ve G.G. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

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2'Sİ TUTUKLANDI 1'İ SERBEST KALDI

Çerkezköy’e getirilen 3 şüphelinin, zincir marketlerden yaklaşık 20 bin lira değerinde bebek maması çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Damla K. ile Yonca G. tutuklanırken, G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Hırsızlık' suçundan kayıtları bulunduğu öğrenilen şüphelilerin, ifadelerinde bebek mamalarını yemek amacıyla çaldıklarını söyledikleri belirtildi. (DHA)

Marketten bebek maması çalan iki kadın tutuklandı - Resim : 3

Marketten bebek maması çalan iki kadın tutuklandı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tutuklama Hırsızlık Tekirdağ
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