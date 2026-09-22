'Mardinli Marilyn Monroe' tahliye edildi

“Mardinli Marilyn Monroe” olarak tanınan 50 yaşındaki Melek Karahan, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak tanınan Melek Karahan'ın, sosyal medya hesabından FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığı iddiası sonrası çalışma başlattı.

17 Temmuz'da gözaltına alınan Karahan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Melek Karahan, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı. Karahan hakkında açılan davanın ilk duruşması, bugün Mardin Adliyesi 3’üncü Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Melek Karahan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi ile 218’inci maddesi kapsamında cezalandırılması yönünde esas hakkında mütalaa verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaanın ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılarak savunmasını yapan Karahan, pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmasını talep ederek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Karahan’ın tahliyesine karar verirken, duruşma da 6 Ekim'e ertelendi.

"SONRAKİ DURUŞMADA SAVUNMA YAPACAĞIZ"

Duruşmanın ardından Karahan'ın avukatı Elif Narin Dursun, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Dursun, "Bugün müvekkilim hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217’inci maddesinden yapılan yargılama neticesinde tahliye kararı verilmiştir. Müvekkilimizin karar duruşması iki hafta sonrasına ertelendi. İnşallah katılıp, esas hakkındaki savunmalarımızı da yapacağız. Duruşmada esas hakkında mütalaa verildi. Mütalaa cezalandırılma noktasında talep edildi. Türk Ceza Kanunu 217/A'dan ve aynı zamanda ortak madde 218'den cezalandırılması noktasında mütalaa verildi. Bu bağlamda mütalaa aleyhimize olduğu için, iddia makamının talep etmiş olduğu ceza miktarı ve ceza talep etmesi aleyhimize olduğu için süre talep ettik. Gelecek celse esas hakkındaki savunmalarımızı da yapacağız" dedi. (DHA)