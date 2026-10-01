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Mardin'de haber alınamayan kişi ölü bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki Mehmet Ata Arasin, yakınları tarafından evinde cansız halde bulundu.

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Mardin'de haber alınamayan kişi ölü bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı merkez Medrese Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda yakın çevrelerinin bir süredir iletişim kuramadığı Mehmet Ata Arasin’in durumundan şüphelenen akrabaları, kontrol etmek amacıyla şahsın ikamet ettiği eve gitti.

EVE GİDEN YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Eve giren yakınları, Mehmet Ata Arasin’i yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine adrese kısa sürede sağlık ve emniyet güçleri yönlendirildi. Eve ulaşan sağlık personelinin yaptığı ilk incelemelerde, 45 yaşındaki Arasin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen inceleme çalışmalarının ardından Arasin’in naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

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POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Emniyet güçleri, Mehmet Ata Arasin’in şüpheli ölümü ve olayın meydana geliş şartlarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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