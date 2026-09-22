Manisa'daki okul saldırısı sonrası Bakan Çiftçi duyurdu: 47 URL için erişim engeli talep edildi

Manisa’daki silahlı saldırı sonrası sosyal medyadaki provokatif ve yalan haber içeren paylaşımlar için emniyet ekipleri de harekete geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapay zeka destekli 7/24 takiple 18 sosyal medya hesabının tespit edildiğini duyurdu.

Tespit edilen hesapların 6’sının doğrudan saldırı içerikli, 12’sinin ise halkı kışkırtmaya yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Ayrıca Ankara, İzmir ve İstanbul’da izinsiz toplanma çağrısı yapan paylaşımlar da yakın takibe alındığı duyuruldu.

Bu kapsamda, yalan ve provokatif bilgi yayan 47 internet adresi (URL) için erişim engeli ve içeriklerin silinmesi talebinde bulunulduğu da açıklandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"PROVOKASYONLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Manisa’da yaşanan elim hadisenin ardından, bu acıyı istismar eden kötü niyetli ve provokatif paylaşımlara karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın 7/24 esasına göre yürüttüğü yapay zekâ destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında;

Saldırı içerikli paylaşımda bulunan 6 yurt içi hesap tespit edilerek ilgili İl Birimi, Asayiş Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımıza,

Provokatif ve dezenformatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 11’i yurt içi, 1’i yurt dışı olmak üzere 12 hesap ise ilgili İl Birimi, Güvenlik Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımıza gönderildi.

Böylece konuya ilişkin 17’si yurt içi, 1’i yurt dışı olmak üzere toplam 18 hesap tespit edildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzle koordinasyon sağlanarak 47 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

Ayrıca Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplanmaya yönelik çağrı içeren paylaşım tespit edilerek ilgili İl Birimleri ve Güvenlik Daire Başkanlığımız bilgilendirildi.

Milletimizin acısını istismar ederek huzurumuzu bozmaya çalışan kötü niyetli girişimlere, provokasyona ve dezenformasyona müsaade etmeyeceğiz.

Siber Vatan’da da karanlık ellere geçit vermeyeceğiz."