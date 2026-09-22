Manisa’da okul önünde silahlı saldırı, öğrenciler yaralandı: İzmir Barosu’ndan sert tepki geldi

İzmir Barosu, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğrencilerin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya sert bir çıkış yaparak tepki gösterdi. Baro, olayın adli ve idari takipçisi olacağını da açıkladı.

Çocukların güvenliği ve eğitim ortamlarının koruma altına alınması gerekliliğine vurgu yapan Baro cezasızlıkla mücadele, psikososyal destek ve koruyucu-önleyici politikaların acilen hayata geçirilmesi yönünde yetkililere çağrıda da bulundu.

İZMİR BAROSU: “BU NE İLK NE DE MÜNFERİT!”

Eğitim yuvalarında patlayan silahların açık bir hak ihlali olduğuna dikkat çeken Baro, açıklamasında, "Ülkemizde okulda gerçekleşen ilk şiddet vakası değildir." diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Manisa’da bir eğitim kurumunda meydana gelen ve çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü doğrudan tehdit eden saldırıyı derin bir üzüntü ve endişeyle takip etmekteyiz. Yaşanan bu olay, ne yazık ki ülkemizde okulda gerçekleşen ilk şiddet vakası değildir. Daha önce farklı illerimizde yaşanan ve hafızalarımızda tazeliğini koruyan benzer acı olayların da münferit birer olay olmadığını bir kez daha göstermiştir.

Geçmişte yaşanan her saldırının ardından dile getirilen uyarılara rağmen, bütüncül ve etkin önleyici politikaların hayata geçirilmemiş olması, bugün Manisa’da çocukları ve eğitim çalışanlarını yeniden aynı tehlikeyle yüz yüze bırakmıştır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 3. maddesi gereğince, çocukları ilgilendiren tüm eylem ve kararlarda "çocuğun yüksek yararı" temel düşüncedir. Yine aynı sözleşmenin 19. ve 28. maddeleri; devletlerin, çocukları her türlü şiddet, ihmal ve istismardan koruma ile eğitimi güvenli bir ortamda sağlama yükümlülüğünü açıkça düzenler. Okullar, çocukların sadece akademik bilgi edindikleri binalar değil; sosyalleştikleri, kendilerini özgürce gerçekleştirdikleri ve en önemlisi kesintisiz bir şekilde güvende hissetmeleri gereken kamusal alandır. Bir çocuğun eğitim gördüğü alanda şiddete maruz kalması veya şiddete tanıklık etmesi kabul edilemez bir hak ihlalidir."

BARODAN ÇAĞRI: ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEM ALINMALI

Sadece fiziki aramaların ve cezalandırıcı yaklaşımların şiddeti önlemeye yetmeyeceğini vurgulayan İzmir Barosu, yetkilileri göreve çağırdığı metinde şu ifadelere yer verdi:

"Tekrarlanan bu şiddet sarmalı, önleyici tedbirlerin yalnızca fiziki güvenlik aramaları veya cezalandırıcı yaklaşımlarla sağlanamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Eğitim kurumlarında şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak üzere psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini güçlendirecek, risk faktörlerini önceden tespit edip erken müdahale mekanizmalarını kuracak sistemsel ve bütüncül politikaların işletilmemesi, hak ihlallerinin tekrarlanmasına zemin hazırlamaktadır.

Soruşturma yürütülürken olayın tarafı ya da tanığı olan tüm çocukların ikincil örselenmeden korunması, kimliklerinin, görüntülerinin ve kişisel verilerinin hiçbir mecrada ifşa edilmemesi hukuksal ve etik bir zorunluluktur. Olaydan etkilenen tüm çocuklara, ailelerine ve eğitim çalışanlarına yönelik acil, nitelikli ve sürdürülebilir psikososyal destek mekanizmaları derhal işletilmelidir.

İzmir Barosu olarak, Manisa'da yaşanan bu olayın adli ve idari süreçlerinin kararlılıkla takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Yaşanan vahim olayın cezasız kalmaması, olası ihmallerin titizlikle soruşturulması ve artık bir yenisinin daha yaşanmaması için yetkili tüm kurumları, geçmişte yaşanan benzer olaylardan ders çıkararak koruyucu ve önleyici politikaları vakit kaybetmeksizin uygulamaya davet ediyoruz.

Çocukların korkudan uzak, barışçıl ve güvenli ortamlarda yaşama ve eğitim alma hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” (ANKA)