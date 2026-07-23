Mahalleli kokudan duramadı: Gerçek kapı açılınca ortaya çıktı
Burdur'da çevreye yayılan kötü koku üzerine komşuların ihbar ettiği bir evden tam 3 kamyon çöp çıkarıldı. Belediye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla temizlenen ev dezenfekte edildi.
Eve giren ekipler, içeride uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve çeşitli atık malzemelerle karşılaştı. Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda, evde bulunan evsel atıklar tamamen dışarı taşındı. Gerçekleştirilen temizlik işleminin ardından söz konusu evden tam 3 kamyon dolusu çöp boşaltıldı.
ÜÇ SAATLİK ÇALIŞMAYLA KAMYONLAR DOLUSU ÇÖP TAHLİYE EDİLDİ
Eve giren ekipler, içeride uzun süredir biriktirilen yığınla çöp ve çeşitli atık malzemelerle karşılaştı. Görevlilerin yaklaşık üç saat süren yoğun çalışmaları sonucunda, evde bulunan evsel atıklar tamamen dışarı taşındı. Gerçekleştirilen temizlik işleminin ardından söz konusu evden tam 3 kamyon dolusu çöp boşaltıldı.
Tahliye ve temizlik işlemlerinin bittiği evde belediye görevlileri tarafından ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. (DHA)