Madenciden holding patronunun uykularını kaçıracak konuşma

Ödemelerini alamadıkları için yeniden direnişe geçen Doruk Madencilik işçileri, isyanlarını doğrudan Yıldızlar SSS Holding yetkililerine ve kamuoyuna haykırdı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir maden işçisi, aylardır yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Bize verdikleri vaatleri, sözleri yerine getirmediler. Biz sadaka istemiyoruz. Biz alnımızın terini istiyoruz ya, alnımızın terini! Emeğimizin hakkını istiyoruz, bu bizim hakkımız. Yeter ya, yeter artık bıktık! 'Ayın 15'ine kadar bütün alacaklarınız yatırılacak' dediler. Bugün ayın 4'ü. Yok, yatan hiçbir şey yok. Bize iş yerinde de 5 ay, 6 ay maaş veremedikleri zaman 'pazartesi yatacak, çarşamba yatacak, cuma yatacak' dediler. Hiçbir şekilde sözlerini tutmayıp bizi oyaladılar. Yeter ya bıktık! Ne yapalım, kendimizi yakalım mı burada? Yırtalım mı? Öldürelim mi kendimizi? Çoluğumuz çocuğumuz bayrama aç girdi. Ayakkabı alamadılar. Elbise alamadılar. Kurbanlık kesemediler. Biz her Ramazan maaş alamadık. Her Ramazan günü! Bu bize yapılır mı? Ben hastanelik oldum. Ben iki sefer buraya geldim, gözaltına alındım. 17 gün, 190 kilometre yol yürüdüm. Çoluğumun çocuğumun rızkı için yine yürürüm. Ama bir günde çözülecek işi bir ay geçirdiler. Biz nerede yaşıyoruz ya? 163 milyon bir maaş ödeneği olabilir mi? Bir insanın 163 milyon işçiye sadece maaş borcu olabilir mi? Kimse bunu denetlemiyor mu? Vallahi bıktık!"

Eylemdeki bir diğer madenci Özkan Yüksel de tabloyu şu cümlelerle özetledi:

"Bize verdikleri sözleri tutmadılar. Sadaka değil, alnımızın terini istiyoruz. Mayıs'ın 15'inde alacaklarınız yatacak dediler ama 4 Haziran oldu, hâlâ yatırmadılar. Çoluğumuz çocuğumuz bayrama aç girdi."

MUHALEFETTEN ORTAK TEPKİ: BU ŞİRKET BİR YANDAŞ HOLDİNGDİR

Madencilerin direnişi; CHP, İYİ Parti, DEM, TİP, Zafer Partisi ve EMEP yöneticilerini Yıldızlar SSS Holding önünde bir araya getirdi. TİP Lideri Erkan Baş kasklarını yere vuran madencilerin yanında saf tutarken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ holding önüne gelerek "Mutlak yoksulluğun nasıl devam ettiğini görüyoruz. Türk halkının ve işçinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Parti temsilcileri, iktidarın emek politikalarını ve holdingin tutumunu sert sözlerle eleştirdi:

DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli:

"Madenci arkadaşlarımızın açıklamaları, meseleyi bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu ülke bir emek cehennemidir. Onların sesi, Türkiye'de acımasız bir şekilde sömürülen tüm maden işçilerinin sesidir."

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez:

"Yıllardır 'Türkiye Yüzyılı' diye kepazeliği pazarlamaya çalışıyorlar. Şu manzara bunların 'Türkiye Yüzyılı'nın bir göstergesidir. Bu holding bir yandaş holdingdir. AKP iktidara gelmeden, bütün Cumhuriyet döneminde verdikleri maden ruhsatı sayısından daha fazlasını bu holdinge verdiler. Şirket, arkasına aldığı Saray gücüyle milletin hakkını sömürüyor."

İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu:

"Mesele sadece Beypazarı değil. Bu holdinge bağlı Türkiye'nin her yerinde aynı sorunlar, ödenmeyen maaşlar ve haklar var."

Örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, holding CEO'sunun işçileri açıkça oyaladığını belirterek, 1 milyon lira alması gereken işçinin hesabına sadece 19 bin lira yatırdıklarını söyledi. Şirketin "ödemeleri yaptık" iddiasını yalanlayan maden işçisi Fatih ise "Herhangi bir tazminatımı yatırmadılar. Hesabım şu an sıfır" diyerek gerçeği ortaya koydu.

ÖZGÜR ÖZEL: ÜÇ BAKAN KEFİL OLDU, YATAN PARA YOK

CHP Lideri Özgür Özel, CHP'li milletvekilleriyle birlikte Yıldızlar Holding önüne gelerek eyleme katıldı. Bağımsız Maden-İş'in Soma'daki mücadelesini ve kurucu başkan Tahir Çetin'in ölümünü hatırlatan Özel, holdingin arkasındaki siyasi desteğe dikkat çekti:

- "Doruk Madencilik, iktidarın kayırdığı, iktidara çok yakın bir şirket olan Yıldızlar Holding’in işlettiği bir maden. Bu maden şirketinin 2 bin 600 maden ruhsatı cebinde. Devletten dünya kadar teşvik, kredi alıyor."

- "Doğum yardımını veya kaza geçirmiş bir madenciye ödeyecekleri parayı bile zimmetine geçiren, 180 madenciye 160 milyon lira borcu olan bir şirket."

- "İşçiler nisan ayında Ankara’ya yalınayak yürüdü. 28 Nisan günü devlet bu arkadaşlarımıza söz verdi. Üç bakan kefil oldu, 'Gidin, 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak, biz kefiliz' dediler. Haziran ayındayız, yatan bir para yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'taki "Madencilerin paralarını ödedik" sözlerini hatırlatan Özel, "Onların söylediği yalan 20 televizyonda birden Türkiye'ye yayılıyor ama gerçeklik şu: Madenciler hakkını almadı. Şu anda kamuoyunda eylemi zayıflatmak için 'anlaşmışlar' gibi numara yapıyorlarsa, hiçbirimizi kandıramazlar" dedi.

POLİS ABLUKASI VE 'YATIRILAN PARA' TARTIŞMASI

Beypazarı girişinde eşleri ve çocuklarıyla bekleyişlerini sürdüren işçiler, holdinge yürümek istediklerinde polis engeliyle karşılaştı. Emniyet güçleri, haklarını arayan 105 madenciyi abluka altına aldı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır polis ablukasına tepki göstererek, "Biz yürüyeceğiz. Bu barikatları bize değil holdinglere kurmaları gerekir" dedi.

Öte yandan, işçiler ve avukatlar güncel durumu hesaplamaya çalışıyor. Sendika avukatı Mürsel Ünder, eylemlerin büyümesi üzerine holdingin bugün itibarıyla kısmi ödemelere başladığını açıkladı. Ünder, "Şu anda yatan paranın tam olup olmadığını hesaplıyoruz. Bize gelen bilgiye göre şirket 85 milyon TL yatırdı, 15 milyon TL'lik ödemeyi de bugün içinde gönderecekmiş. İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.