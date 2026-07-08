Halk TV Türkiye Macron çok konuşulan koşusunu yaptı: Parkı onun için kapattılar

Macron çok konuşulan koşusunu yaptı: Parkı onun için kapattılar NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günlerdir merak konusu olan sabah koşusunu Seğmenler Parkı'nda gerçekleştirdi. Parkın Macron'un koşusu için tamamen kapatıldığı öğrenildi.