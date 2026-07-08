Macron çok konuşulan koşusunu yaptı: Parkı onun için kapattılar
NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günlerdir merak konusu olan sabah koşusunu Seğmenler Parkı'nda gerçekleştirdi. Parkın Macron'un koşusu için tamamen kapatıldığı öğrenildi.
NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günlerdir kamuoyunda tartışılan sabah koşusunu Seğmenler Parkı'nda gerçekleştirdi. Macron'un koşu rotasına ilişkin sosyal medyada çok sayıda iddia ortaya atılırken, Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı yönündeki iddialar DMM tarafından yalanlanmıştı. Macron, sabah koşusu için tamamen kapatılan parktaki koşusunu tamamlamasının ardından zirve kapsamındaki resmi programına katıldı.
GÜNLERDİR KONUŞULUYORDU
Franasa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaret ettiği ülkelerde sabah koşusunu aksatmaması nedeniyle Ankara'da da farklı rotalar işaret edilmişti.
Botanik Parkı ve Dikmen Vadisi öncelikli seçenekler arasında gösterilirken, Gölbaşı'ndaki Eymir Gölü de olası rotalar arasında yer almıştı.
İRAN CADDESİ YOKUŞUNU TIRMANDI
Gazeteci Sena Alkan'ın aktardıklarına göre Macron önce ekibiyle İran Caddesi yokuşunu tırmandı sonra Seğmenler Parkı’na geçti. Macron için Seğmenler Parkı'nın tamamen kapatıldığı öğrenildi.
Macron'un daha önce Kenya, Ermenistan ve Mısır ziyaretlerinde de sabah sporunu ihmal etmemesi nedeniyle Ankara'daki koşusunun nerede yapılacağı sosyal medyada günlerce tartışıldı.
KOŞUSUNU SEĞMENLER PARKI'NDA YAPTI
NATO Zirvesi'nin dün resmen başlamasının ardından Macron, sabah saatlerinde Seğmenler Parkı'nda koşuya çıktı. Park çevresinde güvenlik ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, Fransız lider sabah antrenmanını tamamladıktan sonra zirve kapsamındaki resmi temaslarına katılmak üzere alandan ayrıldı.